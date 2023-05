Venditrice accusata di truffa svela traffico di stupefacenti e furti grazie a un sensore GPS in una borsa Gucci

Una donna di 35 anni proveniente da Alessandria è stata segnalata, bloccata e infine bannata dagli utenti, che l’accusavano di essere una truffatrice abile nel vendere falsi abiti firmati. Ma le cose non sono andate esattamente come gli acquirenti indignati pensavano.

Questa misteriosa venditrice si è sempre difesa dalle accuse, affermando di aver recapitato ai destinatari esattamente ciò che aveva descritto negli annunci su Vinted. Determinata a scoprire la verità, ha deciso di avviare una sua indagine personale per smascherare l’inganno.

La donna ha escogitato un piano brillante per tracciare uno dei suoi pacchi venduti: ha inserito discretamente un piccolo sensore GPS all’interno di una borsa di Gucci. Dopo aver venduto la borsa in zona Alessandria, ha ricevuto la notifica di consegna, ma si è accorta che il segnale GPS indicava ancora la borsa a Torino. Senza pensarci due volte, si è messa in auto e ha raggiunto la posizione indicata dal localizzatore, che l’ha condotta fino a Barriera di Milano, di fronte a un normale edificio residenziale. Nessuna traccia di un’azienda di spedizioni.

Non sapendo come procedere, la venditrice ha deciso di chiedere aiuto al commissariato di polizia locale. Fortunatamente, gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a individuare l’autore del furto grazie al segnale GPS proveniente dalla sua abitazione.

L’uomo responsabile è un italiano di 39 anni, che vive con la sua fidanzata. Dopo aver aspettato il suo ritorno a casa, la polizia ha perquisito l’appartamento e ha scoperto uno sgabuzzino zeppo di pacchi ancora imballati, con i nomi dei destinatari e della venditrice, che ha finalmente potuto dimostrare di essere stata truffata, proprio come i suoi acquirenti. È emerso che la giovane donna non era affatto una cattiva venditrice, ma piuttosto una persona ingannata da una vera e propria organizzazione.

Ma le sorprese non sono finite qui. Durante la ricerca, la polizia ha fatto un’altra incredibile scoperta: 13 barattoli contenenti circa 800 grammi di stupefacente. Il corriere, oltre a essere denunciato per ricettazione insieme alla sua compagna, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. È evidente che l’uomo usava la sua posizione di corriere per compiere furti e traffico di stupefacenti.

Fortunatamente, la merce di proprietà della venditrice ingannata è stata restituita. Ora, finalmente, potrà essere riabilitata sulla piattaforma di vendita online, sebbene la sua reputazione sia stata danneggiata in modo ingiusto.