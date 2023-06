Vede i nipotini in difficoltà in mare, il nonno si tuffa per salvarli: è grave in ospedale

Un gesto di coraggio e amore ha caratterizzato la giornata di ieri, giovedì 29 giugno, sulla spiaggia di Caorle (Venezia). Un nonno italiano di 73 anni, proveniente da Portogruaro, si è trovato di fronte a una situazione di emergenza mentre i suoi due nipotini stavano facendo il bagno nel mare.

Tutto sembrava procedere senza intoppi, finché i due ragazzini hanno iniziato ad allarmarsi, incapaci di raggiungere la riva a causa di una corrente improvvisa. Senza esitazione, il nonno ha deciso di gettarsi in acqua per aiutare i suoi cari. Nel frattempo, anche i bagnini di salvataggio si sono attivati per intervenire nella situazione.

Dopo aver riportato i due giovani a riva, i soccorritori sono dovuti tornare in acqua per prestare soccorso all’anziano uomo. Il 73enne aveva iniziato a nuotare contro le onde, ingerendo una grande quantità d’acqua. A quel punto, l’allarme è stato lanciato al 118, che ha prontamente inviato sul posto gli operatori sanitari del Punto di primo intervento di Caorle, supportati dai colleghi di Treviso, giunti sul luogo dell’incidente in elicottero. L’uomo è stato ricondotto a riva con i sintomi di una sindrome da annegamento.

La gravità della situazione ha richiesto il trasferimento del nonno all’ospedale di Portogruaro, con una valutazione di media gravità. È fondamentale sottolineare l’importanza dell’intervento rapido dei soccorritori e del personale medico, che hanno lavorato sinergicamente per garantire il benessere dell’anziano.

Questo episodio ci ricorda l’importanza di essere sempre vigili e pronti a intervenire in caso di emergenze in acqua. In particolare, quando si tratta dei nostri cari, non esistono limiti o ostacoli che ci possano trattenere dall’offrire aiuto. Il gesto eroico compiuto da questo nonno rappresenta un esempio tangibile di amore e dedizione verso la propria famiglia.

È anche un monito per tutti coloro che trascorrono le loro giornate al mare: è fondamentale rispettare le indicazioni dei bagnini e prestare attenzione alle condizioni del mare. Le correnti possono cambiare rapidamente, e anche un ambiente apparentemente tranquillo può nascondere insidie.