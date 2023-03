Usa acido invece di acqua al battesimo: in ospedale una bimba di 8 mesi

Il battesimo è un sacramento molto importante per un bimbo dal momento che sancisce il suo rapporto con la cristianità e il cattolicesimo. Un momento anche di divertimento con il padrino e la madrina. Peccato che, a volte, capitino degli inconvenienti che rischiano di rovinare il tutto. Durante il battesimo, il parroco ha usato l’acido invece dell’acqua come fonte battesimale con una bambina di 8 mesi che finisce in ospedale.

Il fatto è avvenuto a Villafranca Tirrena, provincia di Messina, dove al posto dell’acqua è stata usata una sostanza come l’acido, probabilmente diluito e ustionante, come fonte battesimale per una bimba di 8 mesi con tutta la sua famiglia ad assistere a quanto stava accadendo. Lo zio, il padrino, si è reso immediatamente conto di quanto stava succedendo.

Le gocce sono giunte sulle sue mani che hanno cominciato subito a bruciare. A quel punto, lo zio, accortosi della sensazione che queste gocce gli provocano, prova a interrompere la funzione suonando la conchiglia, ma ormai era troppo tardi dal momento che una parte del contenuto è giunta sul collo della bambina.

A quel punto, la famiglia giunge in ospedale per accertarsi delle condizioni della piccola, mentre il resto dei partecipanti chiama i Carabinieri che giungono in chiesa in modo da capire la dinamica di quanto avvenuto. Al Policlinico di Messina, fortunatamente, le condizioni della piccola non preoccupano e viene dimessa immediatamente.

Nel frattempo, come riporta anche la Gazzetta del Sud, si ricostruisce la vicenda. In base a quanto narrato, un ministrante, trovando una bottiglia contenente pochissime gocce di liquido trasparente, e immaginando fosse acqua l’ha riempita con la fonte battesimale. Fortunatamente, la bambina sta bene e la famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Non è stata sporta nessuna denuncia per quanto accaduto e tutto è finito el modo migliore possibile.