Una scultura in sabbia rende omaggio a Giulia Tramontano e al suo bambino mai nato

La storia di Giulia Tramontano, la giovane di cui si sta parlando da moltissimo tempo nei giornali e nei telegiornali, continua a lasciare tutti quanti basiti e scossi. Una giovane che non potrà mai realizzare il desiderio di diventare mamma a causa del suo compagno che ha deciso di ucciderla. Insieme a lei, ha anche perso la vita il bambino di 7 mesi che portava in grembo e che non conoscerà mai l’amore.

Oggi la sua storia, la sua immagine, il suo dolce ricordo rivivono in una scultura di sabbia che le rende omaggio. Si tratta di una opera realizzata dall’artista Nicola Urru di Nuoro, in Sardegna e che è possibile vedere sulla spiaggia del Terzo Pettine d Platamona. Un gesto a ricordarla e a non dimenticare ciò che questa giovane ha dovuto affrontare e vivere.

L’opera dell’artista di Nuoro simboleggia l’immagine di questa giovane incinta mentre si guarda il pancione in un gesto molto dolce e tenero. Una foto che è diventata un po’ il simbolo, a seguito di quanto è successo e del caso di cronaca che ha occupato e continua a tenere banco nei giornali e nei programmi di attualità.

La scultura di sabbia realizzata dall’artista nuorese è stata mostrata in tre scatti sul suo profilo social di Instagram accompagnata anche dal seguente hastagh e da alcune parole che mostrano tutto il suo supporto e vicinanza alla famiglia di questa giovane: “#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita”.

In un altro scatto, sempre apparso sul suo profilo instagram, ha citato una poesia e i versi della poetessa Alda Merini che ha sempre scritto per le donne con strofe di profonda bellezza, solitudine, amore e profonda commozione per questa giovane che ha lasciato questo mondo troppo presto.