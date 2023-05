Una protesi del polso stampata in 3D salva la mano di una neomamma

Una storia di speranza e innovazione emerge dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dove un intervento pionieristico ha salvato la mano destra di una giovane donna affetta da un tumore raro al polso. Grazie alla collaborazione dell’équipe guidata dal rinomato dottor Giulio Maccauro, direttore della Uoc di Ortopedia, e di un’azienda italiana specializzata in stampa 3D, una protesi su misura è stata impiantata con successo, permettendo alla neo-mamma di muovere nuovamente tutte le dita della sua mano.

Questo intervento rappresenta un autentico traguardo per la chirurgia personalizzata, poiché è il primo caso di questo genere al mondo. La paziente, una donna di 39 anni, ha affrontato numerosi interventi ortopedici per combattere il tumore raro che aveva danneggiato completamente l’articolazione del suo polso destro. Fortunatamente, grazie a questa complessa procedura chirurgica, è stata evitata l’amputazione e la giovane mamma può finalmente tornare ad abbracciare la sua vita quotidiana.

Il dottor Maccauro spiega: “L’utilizzo di una protesi 3D personalizzata ci ha consentito di adattare l’intervento alle specifiche esigenze della paziente, assicurando una riproduzione anatomica precisa e un alto grado di funzionalità. La ricostruzione del polso, attraverso la stabilizzazione radio-metacarpica, rappresenta un notevole progresso nel ripristino delle capacità motorie e nella qualità di vita della paziente“.

Questa straordinaria storia dimostra come la tecnologia possa offrire soluzioni innovative anche in campo medico, aprendo nuovi orizzonti per il trattamento di condizioni complesse. La protesi 3D su misura ha dimostrato di essere una vera e propria rivoluzione nel campo dell’ortopedia, consentendo agli specialisti di adattare l’intervento alle esigenze individuali dei pazienti e migliorando significativamente i risultati finali.

Il successo di questo intervento presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma è un segnale di speranza per le persone affette da patologie simili e per tutti coloro che credono nel potere dell’innovazione e della ricerca. La salute e il benessere sono temi di fondamentale importanza e questa storia ci ricorda che non dobbiamo mai smettere di cercare soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita.