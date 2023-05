Oggi vi raccontiamo una storia di speranza e coraggio che si svolge al consolato onorario di Padova. In un mondo oscuro e spietato, una luce di speranza brilla grazie a un progetto innovativo chiamato “Hope Women and Kids on line protection“. Il console onorario di Ucraina, Marco Toson, insieme alla Fondazione “Hope Ukraine“, sta affrontando il fenomeno dei bambini scomparsi durante la guerra che sta flagellando il suo Paese.

E come fanno? Utilizzando una bambina-esca virtuale chiamata Iryna. Immaginate una piccola avatar di 12 anni, bionda, bellissima, con grandi occhi che raccontano la sua storia di solitudine dovuta al conflitto. Iryna è il nome di quest’avatar che si presenta nel mondo oscuro del dark web per cercare i bambini ucraini rapiti o scomparsi.

Fino ad oggi, il progetto ha già permesso di individuare una ventina di bambini, molti dei quali provenienti dalla zona di Sloviansk, occupata dagli invasori. Il console Toson ha collaborato con Interpol per segnalare la loro posizione, portando alcuni di loro a essere trovati in Russia o in altri luoghi.

Iryna è un’arma segreta contro chi si cela nel dark web, responsabili di traffici e azioni illecite. Per rendere possibile questa importante campagna di ricerca, la Fondazione “Hope Ukraine” si è unita a Cyber Unit Technologies, un’azienda di tecnologia con sede in Ucraina che impiega esperti informatici, veri “pirati buoni” al servizio di una causa nobile.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di esseri umani. Le donne e i bambini sono spesso più vulnerabili, ma grazie all’impegno della Fondazione “Hope Women and Kids on line protection”, stanno ricevendo una voce e una difesa potente. Questa iniziativa ci ricorda quanto sia fondamentale unirci per sconfiggere il male nel mondo e proteggere i più deboli.

Siamo grati al console Marco Toson, alla Fondazione “Hope Ukraine” e a Cyber Unit Technologies per il loro impegno senza riserve e per aver reso possibile questo progetto straordinario. Sono fiducioso che la storia di Iryna continuerà ad illuminare il cammino verso un futuro migliore.