Un male si porta via Leonardo a 21 anni: fino all’ultimo è rimasto fra le sue montagne

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - La storia di Leo è un esempio di forza interiore e determinazione, nonostante le avversità che ha affrontato. La sua passione per la montagna e il legame con la sua comunità sono elementi che hanno contribuito a renderlo una figura ammirata e amata da tutti coloro che lo conoscevano. Inoltre, l'articolo mette in evidenza il ruolo fondamentale delle cure palliative nel garantire a Leo la possibilità di rimanere a casa, circondato dall'affetto dei suoi cari, fino alla fine. È importante che servizi come questo vengano riconosciuti e valorizzati, poiché offrono un supporto essenziale a chi affronta malattie terminali e alle loro famiglie.