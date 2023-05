Un francobollo per ricordare il papa emerito Benedetto XVI

Lo scorso 31 dicembre è morto il papa emerito Benedetto XVI e, come succede spesso in queste occasioni, la filatelia non rimane impassibile. Ma se era scontato l’omaggio del Vaticano, arrivato a distanza di un mese -il 31 gennaio- con un valore da 1,25 euro, non lo è quello italiano.

L’Italia ha voluto ricordare la sua scomparsa, ma anche i dieci anni della rinuncia al papato. Il Cardinale Joseph Aloisius Ratzinger, infatti, fu eletto al Soglio Pontificio il 19 aprile 2005, ed il suo pontificato si concluse il 28 febbraio 2013.

Tra tanti rinvii, alla fine è uscito oggi 16 maggio con un valore abbastanza alto di 3,05 euro per la “B zona1 50g“, ovvero la spedizione di secondo porto verso l’Europa.

Il valore stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha una tiratura di 500.024 esemplari in fogli da 28 pezzi in formato adesivo, che riproducono una foto raffigurante Papa Benedetto XVI per concessione © del Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano.

Poste Italiane ha realizzato i prodotti correlati ad iniziare dal primo giorno di emissione in uso naturalmente a Roma presso “Spazio Filatelia Roma” Piazza San Silvestro, 20. Anche lo SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta) oggi ricorda a modo suo la scomparsa di Benedetto XVI, in questo caso i valori sono 4: da € 1,20, € 1,25, € 2,40 e € 3,10 per un totale di 5.000 francobolli per ciascun soggetto.

Infine, emissioni anche da parte del Vaticano che oggi ha programmato una bella lista, tra le quali il giro “PostEuropa2023” e la “Giornata mondiale della Gioventù” in programma ad agosto in Portogallo. Mentre il prossimo francobollo in uscita per l’Italia sarà un titolo “forte”, Alessandro Manzoni, il 22 maggio con un valore “B” da € 1,20 per ricordare i suoi 150 anni dalla scomparsa nella data esatta della ricorrenza (in tale occasione uscirà anche una moneta commemorativa di 2 euro).