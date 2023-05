Carcere di Pescara, Detenuto si dà fuoco per protestare contro le condizioni di detenzione

Il sistema carcerario italiano è ancora una volta al centro dell’attenzione a seguito di un episodio che vedrebbe coinvolto un detenuto del carcere di Pescara. Secondo quanto riferito dal sindacato Sappe, infatti, il detenuto, un uomo di 40 anni di origini marocchine, avrebbe cercato di mettere in atto una protesta proprio nell’istituto penitenziario. Sembrerebbe che alla base del gesto vi sia stata una contestazione per un rapporto disciplinare avuto qualche giorno prima.

Il detenuto avrebbe chiesto più volte di parlare con il comandante e quando questi ha fatto il suo ingresso nella sezione semilibera, il detenuto avrebbe deciso di darsi fuoco. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori e il detenuto è stato trasportato all’ospedale di Pescara ma, vista la gravità delle ferite, è stato poi trasferito nell’ospedale di Bari presso la struttura grandi ustionati dove si trova tutt’ora ricoverato.

Il Sappe ha ritenuto necessario effettuare una visita nella casa circondariale di Pescara per comprendere le cause dell’episodio, acquisendo informazioni sull’organizzazione del personale e degli spazi all’interno dell’istituto. Si è evidenziato come al momento il personale del Corpo di polizia penitenziaria sia molto sottodimensionato rispetto alla popolazione detenuta, così come la casa circondariale risulta essere inadeguato e necessita di importanti interventi.

Il sindacato ha espresso la necessità di potenziare il contingente della polizia penitenziaria e di dotare gli agenti di idonei dispositivi di protezione individuale per garantire una maggiore sicurezza nei confronti del personale presenti nella casa circondariale. Inoltre, il sindaco ha chiesto una ristrutturazione funzionale dell’edificio per renderlo più confortevole sia per il personale che per i detenuti e ha richiesto il rientro stabile del comandante di reparto nel penitenziario di “San Donato“.

Si auspica, quindi, che il teribile evento possa rappresentare un momento di riflessione per le autorità competenti e porterà a un miglioramento delle condizioni all’interno della casa circondariale e per la sicurezza degli operatori.