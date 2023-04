L’autopsia sul corpo di Luca Tisi, un senzatetto di 58 anni trovato morto lo scorso sabato mattina a Udine, ha rivelato un taglio alla gola e un colpo in testa con un oggetto contundente. Gli inquirenti stanno indagando sull’arma del delitto rinvenuta vicino a viale Volontari della Libertà, in prossimità del luogo in cui è stato trovato morto il senzatetto. Si tratta di un cric da automobile che dovrà essere controllato insieme a un vecchio portafogli.

È possibile che le riprese delle telecamere di sorveglianza abbiano fornito indizi su dove ritrovare gli oggetti smarriti. Tuttavia, la teoria più plausibile finora è che il 58enne, che aveva una buona reputazione presso i residenti della zona e che si era stabilito nella galleria dell’ex cinema Capitol, sia stato vittima per vendetta. L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato ucciso da almeno due persone.

Gli inquirenti ipotizzano che durente la colluttazione uno degli aggressori ha colpito il senzatetto con un oggetto contundente, mentre l’altro lo ha attaccato con un oggetto simile a una lama. Una violenza che esclude a prescindere il movente della rapina, anche perché sembra che sia stato trovato un borsello tra gli altri oggetti ritrovati sulla scena del crimine. Un borsello con dei soldi all’interno, borsello che si pensa possa appartenente a Luca Tisi.

Gli investigatori continuano a indagare in diverse direzioni, ascoltando tutti i residenti della zona e i conoscenti della vittima, e al momento nessuna ipotesi è esclusa. Le persone che conoscevano Luca Tisi lo ricordano con affetto e stima, usando parole di graditudine e di cordoglio.

Nella galleria in cui il senzatetto è stato ucciso, la stessa galleria in cui il senzatetto si fermava molto spesso per ripararsi e riposarsi, qualcuno gli ha lasciato una dedica. Un foglio recita: “A Luca: persona mite, coraggiosa, gentile, silenziosa, dignitosa. Ti ricordiamo con profondo rispetto”.