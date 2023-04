Sono diverse le storie e le tragedie che raccontano di aerei o ultraleggeri che precipitano. L’ennesimo incidente in cielo è avvenuto in provincia di Udine nella serata di sabato 29 aprile che ha portato alla morte di Alessio Ghersi, capitano delle Frecce Tricolori, un uomo, un padre di 34 anni che lascia la moglie e due figli piccoli.

Nella giornata di sabato 29 aprile, il velivolo era decollato intorno alle 18 e, insieme a lui, sul biposto, vi era anche Sante Ciaccia, un suo parente, originario di Milano. Il velivolo, dopo essere stato avvolto da una nuvola di fumo, molto probabilmente a seguito di una esplosione, è precipitato e, per il giovane capitano,ma anche per la persona al suo fianco, non c’è stato nulla da fare dal momento che sono morti carbonizzati.

Alessio Ghersi era molto amato in questa compagine dove ricopriva la posizione di 2 gregario destro, Pony 5, nelle Frecce Tricolori. Nell’Aeronatica è entrato molto giovane dove si è subito messo in luce conseguendo la qualifica di pilota combat ready. Ha svolto diverse missioni ed era stato da poco selezionato come capitano delle Frecce Tricolori dove si stava preparando per la quinta stagione con la pattuglia acrobatica.

Sono state alcune persone a dare immediatamente l’allarme non appena si sono rese conto che il velivolo stava precipitando e a contattare il numero di emergenza. Il velivolo era decollato poche ore prima per un breve volo turistico e, nella zona, è stato anche allestito un campo base per i soccorritori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Udine, insieme al supporto dell’elicottero che è partito da Venezia. Appena giunti, sul posto, non hanno potuto fare altro che constare la morte di Alessandro Ghersi e di Sante Ciaccia. Non appena saputo la notizia, l’Aeronautica Militare ha espresso tutto il suo cordoglio, affermando che l‘evento del 1 maggio per l’apertura della stagione acrobatica è stato annullato.

Un tragico incidente per cui tutti i membri dell’Aeronautica si stringono intorno ai familiari in questo momento difficile e doloroso. Come già autorizzato dal magistrato della procura di Udine, sono già stati portati a valle i resti dei due uomini, mentre continuano le indagini per capire la dinamica e fare chiarezza sull’incidente. Gli stessi Carabinieri hanno raccolto anche le prime testimonianze.