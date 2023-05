Udienza per bancarotta fraudolenta per Maria Gisella Scarpulla, conosciuta come Gisella Cardia

Nuova udienza per il fallimento della ditta di ceramiche di Maria Gisella Scarpulla, a processo per bancarotta fraudolenta. Oggi il suo avvocato la rappresenterà al Tribunale di Civitavecchia. Verranno ascoltati alcuni testimoni.

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio, Maria Gisella Scarpulla, conosciuta anche come Gisella Cardia, affronta un’udienza al Tribunale di Civitavecchia riguardante il caso di bancarotta fraudolenta. Il suo avvocato difensore, Giuseppe Marazzita, ha annunciato che la cliente non sarà presente fisicamente e verrà rappresentata dal suo legale. L’udienza verte sul fallimento dell’azienda di ceramiche gestita da Scarpulla, e durante la giornata saranno ascoltati alcuni testimoni che sono informati sui fatti.

Maria Giuseppa Scarpulla è stata condannata in primo grado a due anni di reclusione, con pena sospesa, per il reato di bancarotta fraudolenta. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Patti, in provincia di Messina. Attualmente, un altro processo relativo a questo caso è ancora in corso ed è giunto fino a Civitavecchia dopo essere partito dalla Sicilia.

Si è scoperto che l’amministratore unico e liquidatore, insieme all’amministratore di fatto di un’azienda operante nel settore edile, avevano stipulato un contratto d’affitto d’azienda con la società di cui Scarpulla era amministratrice unica e dipendente e procuratore speciale. Il canone di locazione stabilito, pari a 108 mila euro all’anno, è stato considerato eccessivo e si ritiene che abbia portato l’azienda al fallimento. Riguardo a questa vicenda legale, Scarpulla ha sempre sostenuto che una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio, come ripeteva quando le venivano chieste spiegazioni.

La vicenda della bancarotta fraudolenta in cui è coinvolta Maria Giuseppa Scarpulla, ha attirato l’attenzione pubblica a seguito delle rivelazioni di un ex seguace di Trevignano Romano, Roberto Rossiello. Rossiello aveva scoperto che il vero nome della veggente non era Gisella Cardia, come sosteneva di chiamarsi, ma Maria Giuseppa Scarpulla. La veggente aveva raccontato a persone vicine, tra cui Roberto, che possedeva un’azienda di ceramiche in Sicilia e vi faceva sporadiche visite. Durante questi viaggi, spesso regalava oggetti alle persone del suo entourage al ritorno nel paese sul Lago di Bracciano.