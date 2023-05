Tutti invitati alla gita scolastica tranne i 2 ragazzi disabili: l’indifferenza che fa male

Maggio è il mese delle gite scolastiche, ma cosa succede quando la scuola non organizza nulla? I ragazzi si organizzano da soli, ma non sempre tutti sono coinvolti. Questa è la storia di Giulia (nome di fantasia), una ragazza speciale affetta da una malattia rara, che ha fatto un’amara scoperta nella sua classe di scuola. Mentre il supplente si aspettava di trovare tutti i suoi compagni, Giulia si è ritrovata in una classe deserta insieme a un altro compagno, entrambi con fragilità simili. Gli altri studenti avevano organizzato una gita senza considerare minimamente Giulia e il suo compagno.

“Bella l’inclusione, vero? Specialmente quando abbonda sulla bocca di chi potrebbe fare la differenza e poi, sistematicamente, non fa nulla. Non so se sono più dispiaciuta o arrabbiata. Giulia mi ha consolata: ‘Non preoccuparti mamma, tanto non mi andava…‘”, racconta la sua mamma adottiva, che l’ha accolta in famiglia sin da quando aveva 2 anni.

Questo episodio, purtroppo non isolato, ha spinto la mamma adottiva a scrivere una lettera formale al dirigente scolastico, al consiglio di classe e ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. Ha sottolineato come questo evento debba far riflettere l’intera scuola in quanto “agenzia educante”.Giulia è una ragazza straordinaria, piena di vitalità. Nonostante abbia affrontato oltre 35 interventi chirurgici nella sua giovane vita, ha una straordinaria consapevolezza della sua fragilità.

La mamma adottiva, insegnante elementare, la descrive come una fonte di insegnamento e una vera ricchezza per la famiglia. Giulia incarna la resilienza e merita di essere chiamata così, poiché è incredibilmente forte. Ma purtroppo soffre dell’isolamento a cui gli altri studenti la relegano: non è mai stata invitata a una festa di compleanno e quando cerca di organizzare qualcosa con i suoi coetanei, incontra sempre scuse o rinvii. La triste realtà è che l’aspetto estetico ha un’influenza troppo pesante nella nostra società.

I genitori adottivi di Giulia hanno una famiglia numerosa, con figli biologici e adottati, e sono persino nonni. Lottano ogni giorno per promuovere l’accoglienza e l’inclusione come valori fondamentali. La scuola, soprattutto, dovrebbe essere un luogo in cui insegnare ai ragazzi tali valori.La storia di Giulia ci sfida a riflettere sull’importanza dell’inclusione e sull’effettivo impegno che tutti, genitori, insegnanti e studenti, dobbiamo mettere per costruire una società migliore.