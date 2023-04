Turista ucciso da una pietra caduta dal soffitto della basilica. Nessun responsabile per questa tragedia

Il processo per omicidio colposo conclusosi oggi ha portato a un proscioglimento pieno di tutti gli imputati in relazione alla morte di Daniel Testor Schnell, il turista spagnolo colpito in testa da un frammento di capitello staccatosi dal soffitto della basilica di Santa Croce a Firenze. Nessuno è ritenuto responsabile per la morte di Daniel.

Nell’ottobre del 2017, un turista di 52 anni che viveva a Barcellona e gestiva un hotel, è stato colpito da una pietra che si è staccata da un’altezza di trenta metri mentre era in visita con la moglie alla chiesa per festeggiare il loro 24° anniversario di matrimonio. Purtroppo, l’incidente ha avuto conseguenze tragiche e lui non ha avuto scampo.

Il Tribunale di Firenze ha prosciolto i gestori della Basilica di Santa Croce da ogni accusa in quanto il fatto non sussiste. La tesi difensiva secondo cui tutte le misure di sicurezza erano state prese in precedenza e che il distacco della parte della Basilica era un evento imprevedibile è stata accolta pienamente.

La Corte ha rigettato la richiesta dell’accusa, rappresentata dalla pubblica ministera Benedetta Foti, di condannare tutti e quattro gli imputati per omicidio colposo con pene da 9 mesi a un anno e sei mesi. La famiglia della vittima, che non si è costituita parte civile durante il processo, ha già raggiunto un accordo per un risarcimento di 2 milioni e 250 mila euro dopo la conclusione delle indagini.

L’Opera di Santa Croce esprime profonda e sincera vicinanza alla famiglia di Daniel Testor Schnell in seguito al tragico evento imprevedibile, condividendo il grande dolore che hanno provato. L’Opera ha mostrato la massima fiducia nell’accertamento della verità e ha fornito la sua piena collaborazione e trasparenza alle autorità giudiziarie. Il giudizio odierno ha dimostrato la correttezza di coloro che si sono occupati della conservazione del patrimonio di Santa Croce. L’Ente ha mantenuto la sua missione secolare di preservare e condividere il valore del complesso monumentale, che è un patrimonio di tutta l’umanità. Negli ultimi venti anni, l’ente ha dedicato risorse significative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un’area di 12.000 metri quadrati, conservando ben 4.000 opere d’arte. Sono stati effettuati interventi ampiamente diffusi, sempre sotto il diretto controllo degli enti preposti.