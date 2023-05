Trovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la 18enne caduta nel fiume facendo rafting

Si è conclusa nel modo peggiore possibile la ricerca di Denise Galatà, la ragazza di soli 18 anni che era scomparsa tra le acque del fiume Lao mentre faceva rafting su un gommone martedì 30 maggio. Il corpo della studentessa è stato ritrovato senza vita nella giornata di mercoledì, come confermato dai carabinieri.

Il triste compito di ritrovare il corpo della giovane è toccato ai sommozzatori del vigili del fuoco, in quanto il corpo di Denise era ancora sott’acqua, a poca disanza dal punto in cui era caduta nel fiume dopo essere stata sbalzata dal gommone.

La studentessa del liceo Giuseppe Rechichi di Polistena, comune in provincia di Reggio Calabria, era dispersa da ieri dopo essere scomparsa nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, durante una escursione promossa dalla scuola. I compagni di classe della giovane raccontano che il gommone si è improvvisamente impennato, facendo sbalzare nel fiume Denise. Pare che, su 8 gommoni occupati dagli studenti, 5 si siano ribaltati, tra cui anche quello che trasportava la preside.

“Erano circa le 14.30“, ha raccontato un’amica di Denise che era presente al momento dell’incidente, “quando siamo saliti sugli otto gommoni per fare il percorso di rafting su quel fiume. Siamo arrivati un’ora prima, poi, il tempo di prepararci e indossare caschetti e salvagente e siamo saliti sui gommoni“.

La giovane racconta che alla partenza le acque erano calme, ma la corrente è poi aumentata, e si sono trovati a sfiorare in modo pericoloso enormi massi. “Siamo sbattuti su uno di questi massi ed in tre siamo caduti in acqua“, spiega la studentessa. “Denise era sul mio gommone ed anche lei è caduta. Pensavo di morire, poi qualcuno è riuscito ad agganciarmi portandomi a riva. Vicino a me ho visto il caschetto che indossava Denise. Ho visto la morte con gli occhi, sono rinata ieri“.