Trovato il corpo di Giulia Tramontano, il fidanzato alla sua amante: "Adesso sono libero"

È stato trovato, in un’area verde abbandonata nell’abitato di Senago, un piccolo comune della provincia di Milano, il corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, che era scomparsa da circa cinque giorni. Alessandro Impagnatiello, il suo fidanzato, ha dapprima confessionato l’omicidio e poi indicato agli inquirenti dove si trovasse il corpo della compagna.

Secondo le prime ipotesi, Alessandro avrebbe inizialmente accoltellata Giulia, riuscendo ad ucciderla, per poi tentare di bruciare il corpo nella vasca da bagno, utilizzando dell’alcol etilico e poi nel box di famiglia, in cui ha usato una tanica di benzina, senza però successo. Il corpo è stato trovato con sacchi di plastica e alcuni teli che aveva in casa.

La confessione sarebbe arrivata quando Alessandro ha visto gli specialisti del Ris che analizzavano le scale condominiali. Appena tornato a casa per prendere gli effetti personali ha visto le analisi sulle scale e sulle altre parti comuni della palazzina in via Agostino Novella, capendo che la verità stava iniziando a emergere a galla.

Le ultime parole di Alessandro Impagnatiello

Alessandro ha tentato, dopo il delitto, di incontrare la sua amante americana con cui aveva una relazione parallela. Per convincerla ad avere questo incontro le avrebbe svelato: “Se n’è andata, adesso sono libero“. Avrebbe addirittura screditato Giulia Tramontano, sostenendo che “Quel figlio che aspetta non è mio“.

Secondo la PM Alessandra Menegazzo il tutto si sarebbe tenuto dalle 19:00 alle 20:30 del 27 maggio: “C’è stato un tentativo di sviamento quando l’indagato manda messaggi all’amica della compagna dal telefono quando era già certamente morta“.

“L’analisi delle ricerche in rete ci ha consentito di comprendere le modalità con le quali l’indagato ha deciso di uccidere la compagna e di come di disfarsi del corpo“ rivela il PM come riportato testualmente dall’AGI per poi aggiungere: “Le modalità erano state pensate, studiate e organizzate. Per questo è stata contestata la premeditazione“.