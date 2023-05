Trova petardo mentre gioca, lo raccoglie ma esplode: 13enne perde mano e braccio

Un terribile fatto ha scosso la cittadina di Modugno, nella provincia di Bari, coinvolgendo un giovane adolescente di soli 13 anni. Mentre giocava con i suoi amichetti per le strade del quartiere, il ragazzo ha fatto una tragica scoperta: un petardo abbandonato.

Incuriosito e ignaro dei pericoli che si celavano dietro quel piccolo oggetto, il ragazzino ha deciso di raccoglierlo, vittima delle conseguenze che ne sarebbero derivate. Quel gesto apparentemente innocente si è rivelato distruttivo: il fuoco d’artificio è esploso inaspettatamente, travolgendo il ragazzo e causando gravi danni al suo corpo.

L’esplosione ha colpito in pieno il volto del giovane, causandogli la perdita di una mano e una parte del braccio. Un’immagine agghiacciante che ha scioccato gli altri bambini presenti, i quali hanno immediatamente dato l’allarme. Sul luogo dell’incidente, vicino alla villa comunale di Modugno, sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 per trasportare il ragazzo d’urgenza al Policlinico di Bari.

Una volta giunto in ospedale, il giovane è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici: uno per l’amputazione della mano gravemente ferita e l’altro per rimuovere i frammenti dell’ordigno esplosivo che avevano causato danni all’addome. Attualmente, il ragazzo si trova nel reparto di terapia intensiva, intubato e ventilato, a causa delle lesioni interne riportate nel torace e nell’addome.

Un monito per la sicurezza

Questo tragico episodio ci ricorda quanto sia fondamentale diffondere l’importanza della sicurezza e dell’educazione sui rischi legati ai fuochi d’artificio e agli ordigni esplosivi. È responsabilità di tutti, genitori, educatori e comunità, sensibilizzare i giovani sul pericolo di maneggiare oggetti potenzialmente pericolosi e sconosciuti. È fondamentale che ci sia una maggiore consapevolezza dei rischi associati a tali giochi, in modo che tragedie come questa possano essere evitate in futuro. È un monito per tutti noi affinché si presti sempre la massima attenzione e si diffonda la cultura della sicurezza tra le giovani generazioni.