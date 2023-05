Il destino può essere estremamente crudele, e la storia di Fabio Scheda ne è un triste esempio. Un uomo di 43 anni, orgoglioso dei traguardi raggiunti grazie al suo duro lavoro e alla sua determinazione, è stato strappato via da noi troppo presto. Sara Scheda, la moglie di Fabio, lotta per trattenere le lacrime mentre racconta la fine del suo amato marito.

Mercoledì scorso, mentre cercava di liberare il garage allagato a causa delle pesanti piogge che hanno colpito l’Emilia-Romagna, Fabio ha perso la vita nella botola di casa. Il suo obiettivo era quello di ripulire il locale sotterraneo con una pompa ma, ignaro della mancanza di ossigeno, ha perso la vita.

Fabio aveva costruito la casa con le sue stesse mani, ma è importante ricordare che quest’uomo straordinario non era solo un bravo costruttore, ma anche un marito affettuoso e un padre amorevole. Fabio e Sara erano sposati dal 2011 e avevano un figlio di soli nove anni. Il loro sogno era vivere circondati dalla bellezza della natura, e la loro dimora, immersa nel verde bosco, era l’incarnazione di quella visione condivisa.

La vicenda è avvenuta vicino al fiume che porta lo stesso nome della località in cui la coppia ha vissuto felicemente per anni. La morte di Fabio ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo amavano. Nessun testimone ha assistito all’incidente, e solo quando Fabio non è tornato a casa nel corso della mattinata, Sara e un vicino hanno fatto una scoperta che li ha gettati nel terrore più profondo.

Fabio era un uomo di successo, amministratore delegato di un’azienda di e-commerce specializzata in arredamento per il bagno e il giardino. Originario della Lombardia, aveva lasciato un segno positivo nelle vite delle persone che gli stavano intorno. Durante la pandemia, si era prodigato per aiutare la comunità, fornendo gratuitamente mascherine quando la loro disponibilità era limitata.

Isabella Conti, la sindaca di San Lazzaro, il comune a cui appartiene Idice, ha ricordato l’impegno di Fabio durante quei difficili mesi. La sua generosità e la sua dedizione alla comunità sono testimonianze del suo spirito altruista e della sua umanità.