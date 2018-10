Trieste, 23enne riceve un pugno in pieno volto che lo manda in coma.

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Tutta questa violenza ingiustificata è terrificante. Nonostante niente potrebbe dare una motivazione valida per sferrare pugni o calci, la forza e la cattiverie utilizzata su Alessio, tanto da finirlo in coma, è preoccupante e dovrebbe farci riflettere su quanto la violenza non sistemi nulla, anzi. Ora l'aggressore rimarrà in prigione per quanto fatto, ecco l'unica cosa che ha ottenuto.