Rosanna Savi è morta sotto gli occhi del marito, colpita da un malore improvviso. La tragedia è accaduta venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la circonvallazione a Conegliano, nel Trevigiano.

Il marito della donna, alla guida dell’auto, si è accorto che qualcosa non andava bene, accostando subito l’auto all’altezza di Unieuro. Rosanna, 49 anni, che soffriva di una patologia cardiaca, se n’è andata così.

La ricostruzione della tragedia

Appena colta dal malore, il marito, che guidava nella direzione del centro cittadino, dopo aver accostato l’auto, ha subito prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo sul posto del Suem 118 che però, nonostante i tentativi di rianimare la donna ha, purtroppo, solo potuto constatarne il decesso.

I sanitari hanno subito cercato di rianimare Rosanna, praticando anche il massaggio cardiaco ma la 49enne non ha più ripreso conoscenza ed è morta tra le braccia del marito disperato. Subito è arrivata anche una pattuglia del Commissariato, impegnata a far defluire il traffico che si era formato dopo l’arrivo dell’ambulanza, in una delle arterie più trafficate e in un orario di punta. Gli agenti hanno dovuto lavorare per evitare che il traffico si bloccasse e per dare il tempo agli operatori del Suem di intervenire. Ma per la 49enne non c’è stato niente da fare: è stata stroncata probabilmente da un infarto.

Sul luogo della tragedia anche una pattuglia della polizia per tutti i rilievi di rito ma, alla fine, gli agenti hanno compreso che si è trattato unicamente di una fatalità, quindi di morte naturale. Non si sa ancora se sul corpo di Rosanna Savi verrà eseguita l’autopsia.La vita di Rosanna Savi si è spenta per sempre tra le braccia del marito, che mai potrà dimenticare quella scena straziante. Un dramma improvviso, verificatosi sotto gli occhi del coniuge, che nulla ha potuto fare per salvare la vita della sua amata. Eppure i soccorsi erano stati allertati tempestivamente proprio dall’uomo.