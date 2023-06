Treviso, in una giornata individuate circa diecimila auto prive di assicurazione e revisione

A Treviso, gli ultimi controlli effettuati dalla polizia locale hanno rivelato un preoccupante aumento di veicoli privi di assicurazione o senza revisione. Nel corso di una sola giornata, dalle 8 di mattina alle 20, ben 9.700 auto sono state individuate in questa condizione. In particolare, 4.900 veicoli erano sprovvisti di copertura assicurativa, mentre 4.800 non avevano effettuato la revisione del mezzo.

Questi risultati hanno sorpreso e allarmato le autorità, evidenziando che il fenomeno dei veicoli scoperti sta assumendo proporzioni preoccupanti, tanto che ora si potrebbe parlare di una vera e propria piaga da risolvere. La polizia locale, dopo aver notato un notevole incremento di veicoli irregolari nei mesi precedenti, ha deciso di approfondire la questione.

Il comandante Andrea Gallo ha dunque organizzato una giornata intera di controlli, utilizzando il targasystem, una telecamera intelligente che non solo conta i veicoli in transito, ma legge anche le targhe delle auto e si collega alle banche dati per raccogliere tutte le informazioni disponibili, inclusi i dati sui proprietari e sui veicoli stessi. Lo scorso mese è stato condotto un esperimento in questo senso, concentrandosi sulle assicurazioni e le revisioni dei veicoli transitanti, con un occhio di riguardo sulla Tangenziale, il viale della Repubblica, il viale Vittorio Veneto e la Feltrina.

I risultati sono stati sorprendenti: durante le 12 ore di monitoraggio, sono state rilevate ben 176.000 automobili passate nel territorio comunale, di cui 4.900 prive di assicurazione e 4.800 senza revisione. Il 40% di queste veicoli, che include auto, moto, furgoni e camion, è transitato sulla Tangenziale, confermandola come l’arteria più trafficata della città. Tuttavia, è preoccupante pensare che tutti questi mezzi, una volta usciti dalla Tangenziale, si diffondano nel territorio, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza delle strade. “Il dato ci ha davvero sorpreso”, ammette Gallo, “abbiamo deciso di effettuare questo monitoraggio per fare il punto della situazione. Inizialmente, era inteso anche per controllare la presenza di veicoli rubati, ma in 12 ore non ne è stato individuato nemmeno uno. Tuttavia, abbiamo trovato tutto il resto. È importante sottolineare che tutti i dati registrati sono sensibili e verranno trattati come tali, cancellati dopo sette giorni”.

I veicoli immortalati senza assicurazione o revisione non sono stati multati, poiché le sanzioni possono essere applicate solo in caso di presenza effettiva. Tuttavia, dato il numero rilevante di veicoli in questa condizione, il comandante ha deciso di prendere provvedimenti immediati: “Ho dato ordine di intensificare i controlli sulle strade cittadine. Viaggiare senza assicurazione o con un veicolo non revisionato rappresenta un pericolo per tutti. Non avere copertura assicurativa significa che in caso di incidente, la persona danneggiata deve sperare in un risarcimento dalla cassa per le vittime della strada o intraprendere una causa civile dalle incerte sorti”.

Chi viene trovato senza assicurazione, al contrario, riceve un’ammenda amministrativa di 600 euro, oltre al sequestro del veicolo. In caso di recidiva, l’ammenda aumenta a 1200 euro, con conseguente sequestro del veicolo e sospensione della patente. La mancanza di revisione, invece, comporta un’ammenda di 173 euro e il ritiro della carta di circolazione.I controlli saranno intensificati immediatamente. Le pattuglie della polizia locale fermeranno le auto a campione, concentrandosi sulle varie coperture, come già avviene, ma con una maggiore attenzione. Inoltre, il targasystem verrà utilizzato più frequentemente per questi controlli, lavorando in modo coordinato con gli agenti sul territorio. “Non nascondo una grande preoccupazione”, afferma il comandante Gallo, “anche se avere la revisione scaduta può essere un semplice errore, non controllare periodicamente lo stato delle gomme, dei freni o dei fumi dell’auto rappresenta un rischio significativo. Al contrario, non pagare l’assicurazione è quasi sempre una scelta consapevole. Non entro nel merito delle considerazioni sociali, che non rientrano nelle mie competenze, ma noto che viaggiare senza copertura assicurativa è estremamente grave. La consapevolezza che i controlli verranno intensificati, combinata con la conoscenza delle severe sanzioni e delle multe, potrebbe convincere qualcuno che non vale la pena correrere il rischio”.