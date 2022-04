Una storia straziante, quela che arriva da Cordigliano, in provincia di Treviso. Un’intera comunità distrutta dall’improvviso decesso del 43enne Federico Carniel.

L’uomo è morto dopo aver combattuto, da vero guerriero, contro un tumore che, purtroppo, ha avuto il sopravvento. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì, dopo aver dato un ultimo bacio e aver pronunciato il suo si alla sua adora compagna, prima di esalare l’ultimo respiro.

La ricostruzione della tragedia

Federico, che nella vita era un imprenditore nel settore idraulico, fondatore e titolare dal 2013 della CF Therm, dopo aver sposato la sua compagna Lisa, con la quale ha avuto due splendide figlie, è deceduto nell’Hospice “Antica Fonte” di Vittorio Veneto, dove era ricoverato a causa dell’aggravamento del cancro. Di fronte alla maledetta evidenza che ormai il cancro si era fatto strada dentro di lui e che da lì a poco si sarebbe impossessato del suo corpo, la coppia, dopo 18 anni d’amore, coronati con la nascita di due bambine, che oggi hanno 12 e 8 anni, ha deciso di sposarsi.

Dopo alcune ore dalla pronuncia del desiderato si, Federico si è arreso al cancro, contro il quale lotava da 3 anni e con lui sono andate via il suo sorriso, la sua determinazione, la grinta nell’affrontare la malattia. Il 43enne era una persona in gamba, uno sportivo, che amava andare in bici e sciare, e il suo improvviso decesso ha lasciato un enorme vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.

Una scomparsa difficile da capire e da accettare, dice il sindaco di Cordigliano, Roberto Campagna. I funerali del 43enne sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Cordignano dove l’uomo viveva per poi cremare il suo corpo. Carniel lascia nel dolore la moglie Lisa, le adorate figlie Emma e Viola, la madre Daniela, il padre Aldo, i suoceri, i cognati, la cognata, gli zii, i cugini e gli amici.