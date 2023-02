Ascolta questo articolo

Una tragedia immane si è abbattuta a Visnadello di Spresiano, in provincia di Treviso, con tutta la comunità che si è raccolta attorno al dolore di due genitori rimasti orfani del loro bambino di soli 4 anni e mezzo.

E’ accaduto tutto sabato scorso, lungo la Pontebbana, e il dramma ha colpito proprio tutti, gli amici, i clienti del bar che il papà e la mamma del piccolo Eduard gestivano, i commercianti che lavorano nella stessa via del Caffè delle Rose.

L’accaduto

Il Corriere delle Sera ha riportato la notizia che la mamma 34enne di Eduard, originaria della Repubblica Ceca, è ora indagata per omicidio stradale. Un commento a caldo è stato rilasciato dal marito della donna che, a poche ore dalla morte del figlio, vede la moglie che tanto ama, indagata, commentando così il provvedimento: “È tutta un’assurdità che non si può spiegare. Che facciano le loro cose, ora noi vogliamo solo essere lasciati in pace”. La procura di Treviso, che ha aperto il fascicolo, ha deciso di non effettuare l’autopsia sul corpo del piccolo Eduard. Si tratta di un atto dovuto.

E’ doveroso, difatti, andare a fondo sulle cause della morte. Finora si è ricostruito che la donna, assieme al figlio, sono entrati nel pronto soccorso pediatrico alle 9.15 di sabato mattina, mentre alle 13.20, dopo gli accertamenti del caso, sono stati dimessi, dirigendosi verso la loro abitazione. Tutto ad un tratto, l’incubo si è materializzato poiché si è verificato il terribile incidente che non ha lasciato scampo a Eduard.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri attraverso l’aiuto di alcuni testimoni, l’aut,o sulla quale madre e figlio viaggiavano, è sbandata improvvisamente verso destra,impattando prima, contro un cartello stradale, per poi terminare la sua corsa contro un platano a bordo strada. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al piccolo. I soccorritori hanno trovato il bimbo agganciato con le cinture al seggiolino, fissato al sedile e hanno cercato in tutti i modi di salvarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. La madre, invece, in stato di choc, è stata dimessa poche ore fa. In questi giorni così devastanti, il marito le è sempre accanto, così come lo sono tutti i residenti a Spresiamo, dove la coppia è conosciuta e stimata.