Un uomo di 44 anni è stato arrestato in Val di Sole con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre, una donna di 85 anni. La vittima è stata picchiata e soggetta a vessazioni fisiche e psicologiche da parte del figlio che aveva appena finito di scontare una condanna simile per reati commessi nel 2018. L’arresto è avvenuto grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Rabbi che hanno avviato le indagini subito dopo aver saputo che la donna aveva riaccolto in casa il figlio appena scarcerato.

Secondo quanto riportato da alcuni residenti del comune della Val di Sole, l’uomo aveva ripreso a maltrattare subito la madre, costringendola a subire vessazioni fisiche e psicologiche. L’anziana era costretta a subire botte, umiliazioni e costretta a dormire sul divano del soggiorno. Più volte l’uomo aveva indotto la madre ad andarsene dalla casa.

Le indagini hanno stabilito che l’uomo, complice l’abuso di sostanza alcoliche, era violento con la madre, chiudendola in casa, umiliandola e vessandola psicologicamente. L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2017 ed il 2018 nei confronti della stessa madre.

Dopo la conclusione delle indagini, i carabinieri di Rabbi hanno effettuato l’ennesimo arresto, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo si trova ora in carcere e deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre.

La vicenda mette in evidenza la gravità della violenza domestica e dei maltrattamenti in famiglia, nonché l’importanza di prevenire questi reati attraverso azioni concrete di supporto alle vittime e di contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e droghe. Inoltre, la vicenda dimostra l’importanza della giustizia e della pena, che devono essere commisurate al reato commesso e servire come deterrente per prevenire la recidiva.