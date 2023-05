Una violenta tempesta che ha clamorosamente colpito il Lago di Garda ha causato non pochi disagi nella serata di ieri. In particolare, la cittadina di Torbole, una nota località turistica alle porte di Riva, sul confine con la provincia veronese, ha subito l’urto più duro della furia del maltempo. Non solo le acque del lago sono state oggetto di un innalzamento improvviso, ma gran parte della cittadina, già frequentata in queste settimane da diverse turiste, è stata invasa da una grande quantità di grandine.

La grandinata eccezionale, un fenomeno meteorologico che non si vedeva da molto tempo, ha creato una superficie omogenea di ghiaccio su strade, marciapiedi e parcheggi. Come si può ben vedere dalle foto condivise sui social, la città sembrava sommersa da una nevicata improvvisa. La situazione è stata estremamente critica sulle vie di comunicazione. Infatti, a causa del ghiaccio, non era possibile guidare.

Per questo motivo, le autorità hanno deciso di bloccare la circolazione sulla Gardesana per il bene dei cittadini e degli automobilisti in transito. Non solo la circolazione stradale è stata influenzata dal maltempo, ma anche quella sul Lago di Garda, dove il vento fortissimo ha trascinato un camper. Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone e non ci sono state situazioni particolarmente critiche dal punto di vista della sicurezza.

La popolazione, avvertita della difficile situazione meteorologica in corso, si è immediatamente mobilitata per intervenire sul territorio. In tantissimi si sono dati da fare per cercare di arginare i danni del maltempo: vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari e comitati di quartiere hanno cercato di ripristinare un minimo di normalità in tutte le zone più colpite della città.

Nonostante la situazione abbia creato indubbiamente notevoli disagi, la popolazione, grazie all’unione e alla determinazione mostrate, è riuscita a far fronte a una situazione molto difficile. La comunità è, infatti, riuscita a dimostrare la propria forza e la propria voglia di lottare, lavorando duramente anche in una situazione molto difficile dal punto di vista meteorologico.