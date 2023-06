Trauma cranico dopo essere caduto sulla nave nel porto di Ortona

L’intervento dell’elicottero W 139 Nemo 12 guardia costiera della base aeromobili di Pescara nel porto di Ortona è stato tempestivo e professionale. Grazie all’attività di addestramento in corso, l’equipaggio dell’elicottero era pronto a intervenire quando è arrivato l’allarme dalla motonave Devbulk Sadiye.

Dopo il sinistro a bordo della nave, il personale medico a bordo dell’elicottero si è calato con il verricello sul ponte della nave per portare in salvo il marittimo. Fortunatamente, grazie alla rapidità e alla professionalità dell’equipaggio della base aeromobili di Pescara, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Pescara dove, adesso, sarà curato per le conseguenze del trauma cranico.

L’elicottero è stato inviato immediatamente sul luogo del sinistro dopo l’allarme lanciato dal personale della nave. Grazie alla loro esperienza e abilità, i soccorritori sono stati in grado di raggiungere rapidamente il comandante e trasferirlo in sicurezza a terra, dove è stato immediatamente ricoverato in ospedale per le cure necessarie.

Il sinistro ha fatto emergere la grande importanza del servizio di soccorso aereo, che può essere determinante in situazioni critiche come questa. L’efficienza e la rapidità dei soccorritori hanno permesso di salvare una vita, dimostrando ancora una volta l’importanza di investire in risorse e in formazione per garantire la massima efficacia ed efficienza nei servizi di emergenza.

Questo episodio ha sottolineato l’importanza di un corretto addestramento e di un’attenta attenzione alle norme di sicurezza a bordo delle navi. Gli equipaggi devono essere costantemente aggiornati e formati sui rischi associati alle operazioni in mare, in modo da garantire la massima sicurezza per tutti i membri dell’equipaggio.