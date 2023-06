Trascinato con il cane dalla piena del fiume, carabiniere si tuffa nel fiume e li salva

Un gesto di coraggio e altruismo ha sconvolto il tranquillo sabato pomeriggio del 3 giugno a Poggibonsi, nella provincia di Siena. Un contadino di 62 anni, insieme al suo amato cane, è stato trascinato via dalla corrente impetuosa del fiume Staggia. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido e tempestivo di due carabinieri, entrambe le vite sono state salvate.

Il contadino, preoccupato per le condizioni meteo avverse e i corsi d’acqua gonfi, si era recato nel suo orticello nelle vicinanze per controllare la situazione. Purtroppo, il suo adorabile cane di razza spinone è stato sopraffatto dalla forza della corrente. L’uomo non poteva sopportare l’idea di perdere il suo fedele compagno e si è tuffato in acqua per afferrarlo e tenerlo al sicuro tra le braccia, evitando che venisse trascinato via dalla corrente.

La provvidenza ha voluto che due carabinieri si trovassero proprio in quel momento a monitorare la situazione dei fiumi Staggia e Carfini. Sono stati attirati dalle grida disperate dell’uomo e si sono trovati di fronte a alla scena. Il contadino si aggrappava tenacemente alla vegetazione lungo l’alveo, cercando di resistere alla furia dell’acqua, mentre stringeva il suo amato animale tra le braccia.

Senza esitazione, uno dei due carabinieri ha afferrato una corda per il bucato, l’ha legata attorno alla vita e l’ha fissata saldamente a un albero, mentre il suo collega controllava la stabilità del punto di ancoraggio. Con grande determinazione, il carabiniere si è immerso nella corrente tumultuosa. Nonostante la potenza della corrente, è riuscito ad afferrare entrambi e a portarli in salvo sulla riva. Una vera e propria azione eroica che ha salvato due vite.

Il cane, spaventato dall’esperienza travagliata, una volta rimesso a terra si è aggrappato nuovamente al collo del suo padrone, cercando sicurezza e conforto. Per fortuna, oltre alla paura, il contadino ha riportato solo alcune escoriazioni.

Il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, ha voluto ringraziare pubblicamente i due coraggiosi militari attraverso un post su Facebook: “Sono state ore complicate, che speriamo di aver lasciato alle spalle. In mezzo a tutte queste difficoltà e preoccupazioni, è importante raccontare questa storia di altruismo, coraggio, senso del dovere e generosità. Siamo veramente grati ai due militari per quello che hanno fatto“.