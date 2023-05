La Città della Salute di Torino è stata lo scenario di un evento medico senza precedenti, un trapianto di cuore domino associato a un trapianto del blocco cuore-polmoni. Questo incredibile successo chirurgico ha offerto una nuova speranza a due pazienti in gravi condizioni, dimostrando il potenziale e l’innovazione del Centro Trapianti di Cuore e Polmone dell’Ospedale Molinette.

Tutto è iniziato con un paziente siciliano di 43 anni, affetto da una grave patologia polmonare dovuta alla Sindrome di Young. Con il cuore pieno di speranza, si è rivolto al Centro Trapianti di Cuore e Polmone dell’Ospedale Molinette, sotto la guida esperta del Professor Mauro Rinaldi. Dopo un’attenta valutazione medica, è emerso che il trapianto dei soli polmoni non era praticabile a causa di una significativa discrepanza di dimensioni tra il torace sinistro e quello destro. La soluzione era il trapianto completo del blocco cardio-polmonare. Sorprendentemente, il cuore del paziente non era malato, quindi i medici hanno deciso di recuperarlo e donarlo a un secondo paziente con una situazione cardiaca molto grave.

Il paziente siciliano ha dovuto affrontare una lunga attesa prima dell’intervento. Durante questo periodo, è stato ricoverato più volte in ospedale a causa delle infezioni ricorrenti e della necessità di ossigeno. La sua famiglia si è trasferita a Torino per sostenerlo durante questo difficile percorso.

Dopo alcuni mesi, a causa della lunga attesa, il paziente ha deciso di tornare temporaneamente in Sicilia. Purtroppo, durante questo periodo, è stato colpito dal Covid, ma per fortuna è riuscito a sopravvivere.

Alla fine del dicembre 2022, il paziente è stato riportato alle Molinette e è stato immediatamente trasferito nella Terapia Intensiva della Cardiochirurgia, coordinata dalla dottoressa Anna Trompeo, che fa parte del team del professor Luca Brazzi. Le sue condizioni di salute si erano aggravate, e trovare tre organi idonei per il trapianto non è stato un compito facile.

Finalmente, alla fine di aprile, è arrivata la buona notizia. Il Centro Regionale Trapianti, diretto dal professor Antonio Amoroso, ha segnalato la disponibilità di un blocco cuore-polmoni da un donatore di Roma, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti. È iniziata quindi una corsa contro il tempo per organizzare il complesso trapianto domino.

Un’equipe medica specializzata in cardiochirurgia è stata incaricata di prelevare gli organi, mentre il paziente è stato trasferito in sala operatoria. Contestualmente, era stata chiamata in ospedale una donna di 51 anni, affetta da Displasia Aritmogena biventricolare, altrimenti destinata ad un cuore sprecato. La donna aveva ricevuto una nuova speranza grazie ad una procedura unica nel suo genere. Mauro Rinaldi, rinomato cardiochirurgo, insieme al suo collega Massimo Boffini, ha guidato un team di medici in un intervento che ha richiesto precisione e competenza.

I polmoni della paziente erano gravemente danneggiati, il torace presentava asimmetrie, e il cuore che doveva essere trapiantato in un’altra sala operatoria doveva essere mantenuto in condizioni ottimali. La sfida era notevole, ma l’équipe medica ha dimostrato una straordinaria abilità e dedizione.

L’intervento, che si è protratto per oltre dieci ore, ha avuto un esito positivo. Il cuore e i polmoni donati sono stati impiantati con successo nella paziente, mentre il cuore espiantato è stato trapiantato in una donna che attendeva ansiosamente nella sala operatoria adiacente. I due pazienti sono attualmente in fase di recupero e il loro stato di salute migliora costantemente.

Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino, ha espresso la sua soddisfazione per questo straordinario intervento. Ha sottolineato che, di regola, i trapianti di cuore possono essere effettuati solo con organi provenienti da donatori deceduti, ma in questa rara situazione si è trattato di un caso veramente unico in cui il donatore era ancora in vita.

La Valle ha evidenziato come questo evento sia un vero e proprio miracolo medico, offrendo una speranza senza precedenti per pazienti che altrimenti sarebbero stati condannati.

L’intera comunità medica ha salutato con entusiasmo questo successo straordinario, riconoscendo l’impatto che questa procedura potrebbe avere nel futuro della cardiochirurgia. Il trapianto di cuore da donatore vivente apre nuove prospettive e potrebbe ampliare le opportunità di salvare vite umane in situazioni altrimenti considerate senza speranza.

Questo evento eccezionale dimostra ancora una volta l’importanza della ricerca medica e delle équipe altamente specializzate nel campo della cardiochirurgia. Grazie alle competenze e alla dedizione dei professionisti coinvolti, è stato possibile compiere un passo avanti nella storia