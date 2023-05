Trapianto di cuore da un paziente deceduto da 20 minuti apre nuove prospettive nella cardiochirurgia

Un importante traguardo è stato raggiunto dai medici dell‘Ospedale di Padova: per la prima volta al mondo, hanno eseguito un trapianto di cuore prelevando l’organo da un paziente deceduto da venti minuti. Questo risultato apre nuove prospettive per la cardiochirurgia e potrebbe ridare speranza a tanti pazienti in attesa di un trapianto cardiaco.

Fino ad oggi, i trapianti di cuore venivano effettuati solo con organi ancora in attività, prelevati da donatori in morte cerebrale. Grazie ai progressi della medicina e all’audacia dell’équipe medica padovana, si è dimostrato possibile utilizzare un cuore che ha cessato ogni attività elettrica da venti minuti. Il trapianto è stato possibile grazie a un donatore colpito da “morte cardiaca“, accompagnata da irreversibili danni cerebrali che rendevano inutile ogni tentativo di trattamento terapeutico. La legge imponeva l‘osservazione per venti minuti della residua attività cerebrale prima di procedere con l’espianto del cuore. Questo tempo limite era stato imposto per garantire che l’organo fosse ancora idoneo per il trapianto.

Il professor Gino Gerosa, direttore della cardiochirurgia padovana, ha commentato con entusiasmo questo risultato: “Per primi al mondo abbiamo dimostrato che si può utilizzare per un trapianto cardiaco un cuore che ha cessato ogni attività elettrica da venti minuti”. Questa incredibile conquista è motivo di orgoglio per l’intera Azienda Ospedale Università di Padova e per tutta la comunità medica del Veneto.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha elogiato la straordinaria impresa della cardiochirurgia padovana, sottolineando l’importanza di questo traguardo per la medicina. “Da oggi la cardiochirurgia non sarà più come prima, perché si apre una prospettiva che può ridare speranza a tanti pazienti che attendono un trapianto di cuore”, ha dichiarato il presidente Zaia.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dal dottor Paolo Zanatta, direttore dell’Anestesia e Rianimazione del Ca’ Foncello, che ha eseguito il prelievo dell’organo. Questi professionisti straordinari meritano i nostri più sentiti complimenti per aver varcato una nuova frontiera della medicina e per aver offerto nuove possibilità di vita a pazienti affetti da gravi patologie cardiache.Il trapianto di cuore rappresenta una sfida medica complessa, ma grazie a questo successo, la speranza si accende per coloro che attendono un dono di vita. L’intero team medico dell’Ospedale di Padova ha dimostrato la sua dedizione, competenza e spirito innovativo, aprendo nuove possibilità contro i problemi cardiaci.