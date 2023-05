La notizia dell’arresto dei presunti genitori del neonato abbandonato a Paceco lo scorso anno ha suscitato forti emozioni in tutta Italia. Il gesto disumano di abbandonare un bambino, ancora in fasce, in una campagna desolata ha suscitato indignazione e sconcerto in ogni angolo del nostro Paese. Grazie all’opera incessante dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani e della Stazione di Paceco, è stato possibile ricostruire l’intera vicenda e individuare i responsabili del terribile gesto.

Gli inquirenti hanno svolto un lavoro paziente e minuzioso, visionando ore e ore di video sorveglianza e ascoltando i residenti della zona. L’attenzione si è concentrata inizialmente su una minore che aveva già da diversi giorni smesso di frequentare le lezioni. Dopo una complessa attività investigativa, sono stati raccolti elementi a suo carico, che hanno portato alla conferma dell’ipotesi investigativa grazie all’esame del DNA eseguito dal Ris di Messina.

La notizia dell’arresto dei due giovani ha suscitato unanime sgomento. Sia la madre del neonato che il presunto padre sono giovanissimi e residenti a Trapani. La madre, ancora minorenne, è stata ristretta presso un istituto penale per minorenni, mentre il giovane presso la Casa Circondariale di Trapani. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di tentato omicidio in concorso. Il neonato, fortunatamente, è stato trovato in tempo da un contadino che ha chiamato immediatamente i carabinieri.

La zona del ritrovamento non è trafficata e il ritrovamento del piccolo, avvolto in una coperta, è stato del tutto casuale. Il neonato è stato chiamato Francesco Alberto in onore del Santo di Assisi e del carabiniere che per primo lo ha preso in braccio. Il gesto disumano dei genitori del neonato ha suscitato sconcerto in tutta la comunità locale e il loro arresto è stato accolto in maniera positiva.

L’abbandono del piccolo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di favorire politiche di sostegno alle mamme e ai papà in difficoltà. È importante che tutti coloro che si trovino in una situazione di difficoltà avvertano di avere bisogno risorse e strumenti utili che possano aiutarli ad affrontare le difficoltà del momento. Solo così potremo evitare che gesti come questo possano ripetersi in futuro.