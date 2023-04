Tragedia sul lavoro a Brindisi: operaio muore schiacciato da mezzo meccanico

Ancora una volta l’Italia viene colpita da una tremenda tragedia sul lavoro. Questa volta è successo a Brindisi, dove questa mattina 14 Aprile un uomo di 52 anni, originario di Marcianise, in provincia di Caserta, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un mezzo meccanico presso lo stabilimento Ipem situato alla zona industriale del capoluogo di provincia pugliese. Si tratta di uno stabilimento in cui si trovano dei grossi depositi di gpl e altri combustibili liquidi e gassosi.

La Ipem è il più grande stabilimento d’Italia che ha una capacità di stoccaggio di 52.100 litri di gas Gpl. Sono ancora al vaglio delle autorità le cause che hanno portato all’incidente, ma da quanto si apprende dalla stampa locale pare che la vittima sia stata travolta da una pala meccanica manovrata da un collega, che non si sarebbe accorto della presenza del 52enne. La vittima stava effetuando un intervento di sostituzione dell’attrezzo della ruspa.

Shock tra i colleghi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti con le ambulanze a sirene spiegate nello stabilimento. Al loro arrivo per la vittima non vi era purtroppo più nulla da fare: erano troppo gravi le ferite e i traumi subiti durante l’investimento da parte del mezzo meccanico.

L’uomo che manovrava quest’ultimo ha accusato un malore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi in codice giallo. Per lui forte è stato lo shock per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal per la verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo del lavoro, assieme ai carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi.

A stretto giro è giunto anche il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, Giuseppe Milto De Nozza. Molto probabilmente la magistratura darà il via per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo dello sfortunato operaio. Il dramma è avvenuto nella zona industriale, al raccordo ferroviario, la cui zona è stata tranesennata dai carabinieri.