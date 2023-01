Tragedia a Vasto: la piccola Pamela stroncata da un malore improvviso a soli 8 anni

Ascolta questo articolo

Tragedie di cui non vorrei mai scrivere, in quanto riguardano bambini, divenuti prematuramente degli angeli; strappati all’affetto dei loro cari, in un giorno qualunque. Poche ore fa, l’ennesima notizia devastante, giunta da Vasto.

Una stupenda bambina di nome Pamela, che vedete sorridente qui in foto, è deceduta per un malore improvviso e la terribile notizia, in men che non si dica, ha raggiunto le principali testate e i siti web che si occupano di cronaca, gettando nello sconforto l’Italia intera. Ma vediamo cosa è avvenuto.

L’accaduto

Oggi, 2 gennaio, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, sarà il giorno dei funerali della piccola Pamela Battaglia; il giorno dell’addio terreno ad una splendida bimba di soli 8 anni, colpita da un malore improvviso, proprio nel giorno di Capodanno, mentre si trovava in casa. Un’intera comunità, quella di Vasto, in provincia di Chieti, piange la prematura, quanto improvvisa, dipartita della loro concittadina, avvenuta in un giorno di festa. Eppure quando il destino decide di colpire, lo fa e basta, stroncando giovani esistenze.

L’incubo si è materializzato intorno alle 7:00 di domenica 1 gennaio. Un 2023 iniziato in modo tragico, per la famiglia della bimba, che ha iniziato a preoccuparsi per lo stato di malessere della stessa che, nei giorni precedenti, aveva avuto l’influenza. Senza esitare, i sanitari del 118 sono stati immediatamente allertati ma, quando sono giunti presso l’abitazione, hanno subito constatato che le condizioni di Pamela erano gravissime. Per non perdere minuti preziosi, in quanto il fattore tempo è essenziale, in questi casi, un elisoccorso, proveniente da Pescara, ha trasportato la bambina presso l’ospedale San Pio di Pietrelcina.

Purtroppo, nonostante tutte le manovre di rianimazione, la piccola non ce l’ha fatta. Secondo quanto riferito dalla Asl la piccola è deceduta per arresto cardiaco, per cui non è stata ritenuta necessaria l’autopsia, dando il nullaosta per i funerali che si terranno oggi pomeriggio. Pamela frequentava la scuola primaria Martella di Vasto ed in tantissimi hanno voluto stringersi al dolore di mamma Grazia, del compagno Raffaele, del papà Giuseppe e del fratello Cesare, per l’improvvisa perdita della loro adorata bambina. Ci stringe il cuore nel vedere la sua immagine su un manifesto funebre, in cui si legge: “E’ volata in cielo tra gli angeli”. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, quello del Sindaco, Francesco Menna.”Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli otto anni che questa mattina è volata in cielo. Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia che ha sconvolto le loro vite. E a Te, piccolo Angelo, dico … vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia! A Dio, Pamela!”.