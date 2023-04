Tragedia a Scafati: bimbo di 10 anni muore per un ritorno di fiamma dal camino

Ci sono storie che si fa fatica anche solo a raccontare, trattandosi di tragedie che potrebbero accadere a chiunque, trasformando in un incubo ad occhi aperti una giornata iniziata all’insegna della routine.

Quanto accaduto al piccolo Pasquale, un bambino di soli 10 anni, è l’esempio lampante di come tutto possa cambiare da un momento all’altro, in modo irreversibile.

L’accaduto

Scafati, un comune in provincia di Salerno, piange la prematura, quanto improvvisa, dipartita di Pasquale, che è deceduto ieri pomeriggio all‘ospedale Santobono di Napoli. Ogni speranza di un miracolo è stata vanificata dalla notizia più struggente: quella della sua morte. Il bimbo, giunto presso il nosocomio in codice rosso, è stato sopposto a una serie di interventi chirurgici, a terapie infusive, a cure antibiotiche ma il suo cuoricino non ha retto.

Il 5 aprile, il padre aveva trovato il figlioletto vicino al camino, gravemente ustionato. Le fiamme avevano avvolto tuti gli abiti e il minore presentava profonde ustioni dalla testa ai piedi. Da una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata per un ritorno di fiamma, subito dopo aver gettato alcol nel camino di casa per accenderlo. Sebbene lo staff medico che si è preso cura di Pasquale avesse illustrato ai genitori quanto grave fosse la sua situazione, nessuno poteva immaginarsi che il bambino avrebbe lasciato la dimensione terrena. Eppure così è stato, vanificando ogni speranza di ripresa.

Un dolore troppo grande, quello della sua dipartita, per Scafati. La comunità, in queste ore, si è stretta attorno ai familiari della vittima, facendo sentire tutta la sua vicinanza. A commentare il dramma, il sindaco uscente di Scafati. Come riportato da fanpage.it, il primo cittadino ha dichiarato. “Ci sono tragedie che non hanno una spiegazione”, aggiungendo: “la morte del piccolo Pasquale mi ha distrutto. Allo zio Gennaro va il mio abbraccio più forte e sincero. Non trovo le parole per la famiglia, non saprei cosa dire, io stesso non ho trattenuto le lacrime. Ciao piccolo Pasquale, sarai grande tra gli angeli”.