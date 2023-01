Tragedia a Sassari: Danilo perde la vita per provare a mettere in salvo il suo cane

Ascolta questo articolo

Una di quelle storie che ci lasciano sgomenti, letteralmente senza parole. Ogni vocabolo non servirebbe a descrivere lo strazio dei familiari di un giovane ragazzo che ha perso la vita tragicamente.

La sua è una storia che è un colpo al cuore per tutti coloro che amano gli animali e che farebbero qualsiasi cosa, pur di sottrargli ad un terribile destino. Purtroppo il tentativo di Danilo, di salvare il suo adorato cane, si è concluso in un modo devastante.

L’accaduto

Danilo Sulas, questo ragazzo che vedete spensierato in foto, non fa più parte della dimensione terrena. Aveva solo 22 anni ed era originario di San Teodoro, in provincia di Sassari. Oggi la comunità in cui viveva è distrutta per la sua improvvisa dipartita. Stamattina, 9 gennaio, il suo cadavere è stato rinvenuto dai soccorritori in un pozzo, situato nelle campagne di San Teodoro. Accanto a lui, la carcassa del suo adorato cagnolone. Si, perché spesso parliamo di fedeltà di un animale nei confronti del suo padrone, dimenticando che, al mondo, esistono tantissimi uomini in grado di offrire un amore incondizionato ai loro quattro zampe. Danilo ne era un esempio lampante in quanto è morto annegato in un pozzo d’acqua pur di tirar fuori dal pozzo il suo animale, caduto accidentalmente dentro.

Allo stato attuale la dinamica dell’accaduto è in corso d’accertamento ma, al momento, l’ipotesi dell’incidente è quella più accreditata. Probabilmente il 22enne stava provando a tirar fuori dal pozzo il suo cane quando, per un crudele destino accanitosi su di lui, è sprofondato anche lui nella cavità, senza riuscire più a risalire. I suoi familiari, non vedendolo rientrare a casa ieri sera, domenica 8 gennaio, hanno allertato le forze dell’ordine. Le ricerche sono scattate immediatamente, nei luoghi dove di solito portava a passeggio il suo cane che sono stati setacciati, fino alla macabra scoperta del cadavere del giovane scomparso e della carcassa del suo animale infondo al pozzo.

Dopo un volo di 5 metri, con l’acqua fino a 3 metri, Danilo ha trovato la morte. Quando è stato rinvenuto, giaceva privo di vita accanto al suo amico a quattro zampe e per estrarli è stato necessario il prezioso lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro che hanno portato avanti delle complesse operazioni di recupero. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce bianca di San Teodoro e, in seguito, un mezzo medicalizzato da Siniscola. Ad effettuare i rilievi, carabinieri di San Teodoro. Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di Nuoro, Ilaria Bradamante. Secondo il medico legale, sulla base di un’ispezione esterna, si è trattato di tragedia. In tantissimi i messaggi di cordoglio con cui gli utenti dei social hanno voluto far sentire tutta la loro vicinanza nei confronti della famiglia del povero 22enne.