Tragedia a Lecce: clochard trovato senza vita sotto una pensilina

Una tragedia si è verificata nella mattinata del 30 gennaio a Lecce, dove un senza fissa dimora è stato trovato senza vita sotto ad una pensilina nei pressi del City Terminal, nella zona nord del capoluogo di provincia salentino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il clochard aveva trasformato quella pensilina proprio nel suo rifugio, questo in modo da proteggersi dalle intemperie. A lanciare l’allarme è stato un passante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che però una volta arrivati non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Sul luogo del fatto di cronaca, come spesso accade in questi casi, sono anche sopraggiunti i carabinieri, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Il corpo è stato portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e il magistrato di turno che ha disposto un’ispezione esterna.

Shock in città

L’episodio ha provocato sgomento in tutta la città di Lecce e nell’intero Salento, anche perchè pare non sia la prima volta che si verifica un episodio del genere. Con il perdurare del freddo pungente che sta colpendo anche il Sud Italia il Pronto Soccorso dei Poveri nei giorni scorsi aveva invitato le istituzioni e la Chiesa di Lecce ad attivarsi per trovare un riparo dal freddo pungente a circa 70 persone senza fissa dimora.

LeccePrima ha appreso che il clochard era sottoposto da tempo a delle cure mediche, in quanto aveva una grave patologia. La prossima settimana si sarebbe dovuto presentare ad una visita medica presso l’ospedale di Casarano. Sul caso comunque stanno continuando ad indagare le forze dell’ordine e le autorità.

Il medico legale Roberto Vaglio ha ricevuto l’incarico da parte del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce di eseguire l’esama cadeverico, dal quale si potranno ricavare ulteriori dettagli circa le cause del decesso del senza tetto. Dalle prime informazioni che giungono dal Salento pare che il decesso sia avvenuto a causa di una emorragia.