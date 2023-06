Tra cori, selfie, contestatori e fiori: l’ultimo addio a Silvio Berlusconi

Milano, la città che ha accompagnato Silvio Berlusconi nel suo percorso politico e personale, ha dato l’ultimo addio al suo amato presidente il mercoledì pomeriggio. Alle 16.08 di un pomeriggio di quasi estate, l’ultima dimostrazione di affetto e gratitudine ha trovato sfogo in Piazza del Duomo. Con la Madonnina a osservare dall’alto e il sole che splendeva nel cielo, un imponente picchetto d’onore delle forze dell’ordine si ergeva sul sagrato. Due corazzieri portavano con orgoglio le corone di fiori, mentre il feretro in legno usciva dalla porta principale della Cattedrale, scortato da sei carabinieri in grande uniforme.

Dietro di loro, si trovavano i familiari, gli amici di una vita, i colleghi e la compagna che è stata al suo fianco fino all’ultimo secondo. Di fronte a loro, migliaia di persone, almeno 15.000, si erano radunate per rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Le bandiere rossonere si alzavano in alto e sventolavano, mentre iniziava il coro: “Un presidente, c’è solo un presidente“. Una donna continuava a urlare senza sosta: “Silvio, Silvio, presidente per sempre“. E, in fondo, tutti erano lì per lui. Erano lì per dire addio, per l’ultima volta, a Silvio Berlusconi, l’ex presidente del consiglio scomparso lunedì mattina all’età di 86 anni. Milano, la sua Milano, gli ha tributato le esequie di Stato in grande stile.

In 15.000 hanno partecipato ai funerali, e domani si svolgerà la cremazione: il tributo finale. I funerali di Silvio Berlusconi hanno affascinato tutti, e la diretta è stata trasmessa in televisione. Alle 14.56, il carro funebre Mercedes è arrivato davanti alla Cattedrale e la piazza si è silenziata. Poi ha preso il via il coro “Silvio, Silvio” e la folla ha applaudito commossa. Poco dopo è arrivata la limousine nera con i familiari a bordo: i figli sono scesi, insieme a loro c’era Marta Fascina, la “moglie” di Berlusconi. Il protocollo era solenne: i carabinieri si sono schierati e hanno atteso la bara, che è entrata nella Cattedrale portata a spalla.

All’interno, dove c’erano 2.300 persone tra capi di Stato, esponenti del governo e la premier Giorgio Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato l’Arcivescovo Mario Delpini a prendere la parola:”Silvio Berlusconi è stato certamente un uomo politico, certamente un uomo d’affari, certamente un personaggio famoso. Ma in questo momento di congedo e preghiera, cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio d’amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo che ora incontra Dio“.

La folla ha assistito alla cerimonia con compostezza. Gli ultras del Milan, presenti con le bandiere dedicate a Franco Baresi, indimenticato capitano del Diavolo di Berlusconi, hanno ammainato i vessilli e osservato in silenzio i maxi schermi. Lo stesso hanno fatto tutti gli altri presenti. Ci sono stati brevi momenti di tensione, dieci minuti dopo l’inizio della funzione, quando un uomo ha sollevato un cartello con la scritta “Vergogna di Stato“, ma è stato allontanato prima dai presenti e poi dalla polizia. Lo stesso era accaduto prima dell’inizio dei funerali, quando una donna era arrivata in Duomo con una maglietta con su scritto “Io non sono in lutto“.

Chi era presente per Berlusconi ha risposto con un “Chi non salta comunista è“, seguito da “Meno male che Silvio c’è” e dallo storico slogan di “Forza Italia“. Alle 16.07 è suonato il “Silenzio“. La piazza si è fermata di nuovo. È arrivato l’ultimo omaggio da rendere a colui che per tutti era il presidente. Un minuto dopo, la bara ha intrapreso il percorso inverso, questa volta con i familiari e gli amici più stretti alle spalle. Marta Fascina ha accarezzato la bara, poi l’ha baciata. Barbara e Luigi Berlusconi si sono lasciati andare a un “grazie“, mentre Marina ha scosso la testa.

Silvio Berlusconi ha ricevuto l’ultimo grande e commovente applauso dalla sua Milano. E ancora una volta, spontaneamente, è risuonato il grido “Un presidente, c’è solo un presidente“. Qualcuno sulle scale del Duomo ha scattato fotografie per immortalare quel momento, qualcun altro, con più coraggio, si è concesso un selfie. Le 15.000 persone che erano lì da ore hanno applaudito sempre più forte, finché il carro funebre ha lasciato la piazza, “scortato” ancora una volta dai van neri con a bordo i figli e la compagna Fascina.