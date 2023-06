Torlonia: spunta il tesoro rubato 45 anni fa, ritrovato dai carabinieri in Svizzera

La storia della testa dell’antica statua“Idrofora” è un racconto di mistero e avventura che ha avuto un lieto fine grazie all’impegno dei Carabinieri del Reparto Operativo Sezione Archeologia del Comando Tutela Patrimonio Culturale, diretto dal Generale di Brigata Vincenzo Molinese. La statua, che decorava la Fontana-ninfeo nel giardino di Villa Albani Torlonia a Roma, era stata rubata nel 1978 in modo frettoloso e selvaggio: per strappare la bellissima testa femminile, la statua millenaria era stata ridotta in pezzi.

Il giorno dopo lo spettacolo era stato impietoso, con il busto fratturato in due grosse porzioni e il petto lasciato a terra in frammenti più piccoli, mentre le braccia erano spezzate all’altezza dei polsi. La testa, che si distingue per il suo candore lattiginoso marmoreo, era rimasta dispersa per 45 anni, fino a quando la sua fotografia non era stata intercettata da occhi esperti su un catalogo di antichità.

L’accurata indagine dei carabinieri, coordinati dalla Fondazione Torlonia, istituzione creata dal principe Alessandro Torlonia per amministrare l’eredità del patrimonio archeologico e artistico, ha fatto luce sul reperto antico, identificandolo e restituendolo alla Fondazione. Nonostante il felice epilogo, il mistero sul ladro che aveva sottratto la statua nell’oscurità della notte resta ancora irrisolto. Il collezionista svizzero che aveva acquistato in buona fede la testa della statua dalla moglie di un mercante d’antiquariato aveva infatti ereditato l’opera non immaginando affatto la sua origine illegale.

Ulteriori verifiche dei carabinieri, effettuate in collaborazione con la magistratura svizzera, hanno dimostrato che la moglie del collezionista non aveva alcuna responsabilità nell’acquisto e che l’opera era stata ereditata in tutta buona fede.In quest’ottica, il ritrovamento della testa dell’Idrofora ha acquisito un valore simbolico importante rispetto all’impegno della Fondazione nella conservazione del patrimonio culturale.

Come ha dichiarato il Presidente della Fondazione Torlonia, Alessandro Poma Murialdo: “È con soddisfazione e riconoscenza che la Fondazione Torlonia saluta questo importante ritrovamento da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. La conservazione del patrimonio è infatti il fondamento che orienta tutta la nostra attività. Il ritorno della testa dell’Idrofora acquisisce dunque un valore simbolico rispetto a questo impegno, che trova riscontro anche nei restauri che portiamo avanti”.