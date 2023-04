Ieri, lunedì 24 aprile, tre ragazzi di origini francesi sono stati fermati dalle forze dell’ordine a Nichelino, in provincia di Torino, dopo aver seminato il caos nel pargo di Stupinigi. I tre studenti avevano deciso di scommettere su un esame universitario particolarmente difficile e, poiché l’avevano superato inaspettatamente a pieni voti, hanno deciso di correre completamente nudi nel parco di Stupinigi. Si sono spogliati all’ingresso del parco e hanno percorso l’intero tragitto, fino al centro cittadino, senza indossare alcun vestito.

La situazione si è degenerata quando i tre giovani, di età compresa fra i 24 e i 26 anni, dopo aver corso un paio di volte nel parco nudi, hanno iniziato a litigare in maniera animata e confusa fra loro. Alcuni cittadini, vedendo la surreale scena, hanno allertato subito le forze dell’ordine.

Chi ha assistito alla scena ha descritto come i tre giovani avevano un atteggiamento euforico e straniante, come se i ragazzi avessero fatto uso di sostanze stupefacenti. I tre studenti, resi conto di aver attirato troppo l’attenzione, sono poi scappati in direzione di Orbassano e Tetti Valfrè, iniziando una folle corsa lungo la strada.

I carabinieri hanno ricevuto delle segnalazioni, da parte di automobilisti e passanti, della presenza di giovani che stavano pericolosamente correndo nudi in mezzo al traffico. Quando sono arrivati sul posto, le forze dell’ordine hanno fermato i studenti, e hanno scoperto che i tre ragazzi avevano assunto una sostanza stupefacente, presumibilmente dell’LSD.

Le autorità, una volta fermati i sospettati, hanno subito chiamato il personale sanitario della Croce Rossa. Uno di loro è stato ritrovato semi-incosciente in un canale, e trasportato d’urgenza in ospedale per essere curato. Una volta arrivati, i giovani sono stati sottoposti a degli esami del sangue per accertamenti e sono stati medicati. Attualmente sono in attesa di essere dimessi, ma prima dovranno fornire la loro versione dei fatti alle forze dell’ordine.