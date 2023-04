Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Sono profondamente colpito dal successo di questo intervento di trapianto di fegato così particolare. L'impegno e la dedizione dei medici che hanno preso parte all'operazione per salvare la vita della neo mamma sono davvero ammirevoli. È anche commovente vedere come la generosità della famiglia del donatore abbia permesso di compiere un miracolo medico, e spero che possano esserci altri successi come questo in futuro.