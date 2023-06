Quando i propri amici sono in procinto di sposarsi, alcuni giorni prima si tende a organizzare l’addio al nubilato o al celibato. Sono occasioni di ilarità e di divertimento dove darsi alla pazza gioia prima del giorno fatidico. In queste occasioni, si tende a organizzare feste o scherzi al futuro sposo. In provincia di Torino, al futuro sposo e ai suoi amici le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega.

A Trofarello, una cittadina in provincia di Torino, in occasione dell’addio al celibato, un gruppo di amici di età tra i 23 e i 31 anni hanno pensato di organizzare un finto rapimento ai danni dello sposo. Proprio la messa in scena del finto rapimento ha scatenato allarme e panico nella zona. Infatti, gli amici del futuro sposo hanno pensato di sequestrare il loro amico inscenando un rapimento.

Hanno architettato il rapimento nel modo migliore possibile, addirittura vestendosi con casco e passamontagna calato sulla fronte in modo da non farsi riconoscere, muniti anche di soft air senza tappo rosso. Si sono presentati a casa del futuro sposo, portandolo via, imbavagliandolo e legandolo finché non l’hanno messo su un furgone.

Peccato che il loro scherzo o presunto tale abbia creato un po’ di trambusto. Un vicino ha accusato un malore, forse dinanzi alla scena che gli si è presentata davanti, mentre altri vicini hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine chiedendo aiuto perché spaventati da quella situazione. Sul luogo sono giunti i carabinieri che hanno sequestrato tutti gli oggetti in possesso degli amici.

I Carabinieri, giunti in loco, sono riusciti a ricostruire la vicenda, sono risaliti al gruppo grazie alle targhe dei veicoli e, i 9 amici che hanno dovuto poi consegnare tutto ciò che è stato utile per organizzare il finto rapimento, sono stati denunciati con tutta la loro roba sequestrata e ora in possesso delle forze dell’ordine.