Durante la notte tra domenica e lunedì, è stato commesso un furto presso l’ospedale di Cuorgnè, nel Torinese. Un individuo ha deciso di entrare di notte all’interno della struttura ospedaliera e di rubare cellulari e tablet destinati al personale del 118.

Tuttavia, il ladro non aveva fatto i conti con il geolocalizzatore presente sui dispositivi rubati. Dopo aver raccolto quantità non indifferente di oggetti di valore, il malvivente ha cercato di fuggire ma il dispositivo di localizzazione attivato ha impedito il successo del furto.

Il ladro, dopo essersi accorto della situazione, ha deciso di tentare la fuga tascando la refurtiva e dirigendosi verso la stazione dei treni. Proprio lì, ha scoperto che uno dei tablet rubati era acceso e facilmente rintracciabile dalle autorità. Siamo felici di poter dire che la refurtiva è stata recuperata dai valorosi carabinieri, che hanno collaborato con il personale del 118 per restituire gli oggetti trafugati. Quel che è certo è che questi tipo di furti non hanno spazio nel nostro paese, e sarà compito delle nostre forze dell’ordine garantire che giustizia venga fatta.

Fortunatamente, i device rubati erano dotati di tecnologia di geolocalizzazione, permettendo alle autorità di localizzare immediatamente il ladro e di recuperare i dispositivi. Questa tecnologia è diventata altamente efficace nella lotta contro i crimini informatici e rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza delle persone e delle istituzioni. È importante, tuttavia, riflettere approfonditamente sulla questione riguardante la sicurezza dei nostri ospedali e dei suoi operatori, spesso esposti a situazioni di rischio derivanti da diverse fonti.

L’impianto di tecnologie avanzate come la geolocalizzazione, deve essere accompagnato da un costante e adeguato supporto di sicurezza, in modo da garantire allo staff ospedaliero la tranquillità e la sicurezza necessarie e giustificate nel loro lavoro quotidiano. Faremo bene a considerare questi episodi come un monito per rafforzare le nostre difese contro i furti e per migliorare la protezione di coloro che dedicano la loro vita al benessere altrui.