The Borderline non potranno più guadagnare dai video, YouTube rimuove la pubblicità: "Creator siano responsabili"

Nuovi aggiornamenti sul caso degli Youtubers TheBorderline: i creator romani hanno annunciato che non pubblicheranno nuovi contenuti e non potranno più guadagnare nemmeno dai vecchi filmati ancora online. Ad annunciarlo è stato un portavoce di Google, la società madre di YouTube, che ha dichiarato: “Siamo profondamente addolorati per la vicenda. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale TheBorderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube“.

I TheBorderline, seguiti da oltre 600mila persone su YouTube, erano soliti guadagnare grazie agli annunci pubblicitari inseriti all’inizio e durante i loro video. Tuttavia, dopo la vicenda di Casal Palocco, nel quale un bambino di cinque anni ha perso la vita, YouTube ha deciso di intervenire drasticamente. La piattaforma ha ritenuto che i comportamenti dei creator fossero dannosi per la community di YouTube, motivo per cui ha deciso di rimuovere completamente la pubblicità dal loro canale.

La decisione di Google ha colpito duramente i TheBorderline, i quali avevano già annunciato la cessazione delle pubblicazioni di nuovi contenuti. Ora, con la perdita della possibilità di monetizzare i loro vecchi filmati, la situazione si fa ancora più difficile per loro. Secondo quanto dichiarato dal portavoce di Google, “ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza, questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità“.

Questa notizia solleva una serie di questioni riguardanti la responsabilità dei creator e l’impatto che possono avere sulle piattaforme online. YouTube, come altre società di social media, ha la responsabilità di garantire un ambiente sicuro per la sua community. Rimuovere la pubblicità dai video dei TheBorderline è un segnale forte che indica l’importanza di promuovere comportamenti responsabili e rispettosi.

Sarà interessante osservare come questa situazione influenzerà il futuro dei TheBorderline e degli altri creator simili. È possibile che cercheranno alternative per monetizzare il loro lavoro o che si concentreranno su altre piattaforme che offrono maggiori opportunità di guadagno.