Testimoni di Geova, una delle realtà più diffuse in Italia: la testimonianza del dottor Claudio Forte

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, sentirsi suonare al campanello di casa e, una volta aperta la porta, trovarsi davanti i Testimoni di Geova. Ma chi sono i Testimoni di Geova, andando ben oltre la loro definizione più diffusa: quella di “scocciatori a domicilio” che vengono a disturbare nei momenti meno opportuni mentre siamo nel tepore delle nostre mura domestiche?

Si tratta di una confessione religiosa di matrice cristiana che, nel corso degli anni, si è espansa a livello mondiale. Anche in Italia, i Testimoni di Geova sono una presenza rilevante per cui proviamo a scoprire il loro lato oscuro, stando a quello che, di loro, viene riferito dal dottor Claudio Forte, da alcuni studiosi e critici.

Il lato oscuro dei Testimoni di Geova

Nel corso degli anni, c’è chi ha parlato dei Testimoni di Geova come di una vera e propria setta che considera i propri aderenti più come adepti che come aderenti. Nel corso degli anni hanno sviluppato il loro credo atraverso la pubblicazione della loro rivista ufficiale: “Torre di Guardia”. Anche se il credo di Geova dovrebbe rifarsi alla Bibbia, questo culto cristiano, stando ad alcune opinioni (sottolineo opinioni), si discosta parecchio dagli altri.

Chi non simpatizza per loro sottolinea come nel loro culto non esiste la Trinità, si nega la verginità della Madonna, l’Inferno è la comune tomba del genere umano, dove ogni attività cessa. Essi ritengono che quando ci sarà la fine del mondo, sopravviveranno solo loro (i Testimoni di Geova) mentre il resto del Mondo malvagio verrà abbattuto.

Le 7 prassi comportamentali individuate dal dottor Claudio Forte

Il dottor Claudio Forte, dopo aver frequentato i Testimoni di Geova per diverso tempo, ha stilato 7 prassi comportamentali che, secondo il suo parere e secondo quello di altri studiosi delle confessioni religiose, fanno dei Testimoni di Geova un’organizzazione del tutto assimilabile ad una setta: le guide spirituali tendono ad assumere il controllo totale degli altri membri; vengono usate tecniche di pressione psicologica.

Inoltre è imposto loro uno stile di vita molto rigido che tocca ogni aspetto della vita pubblica e privata; distorcono il significato di alcuni termini per adattarli al loro culto (questa critica è mossa dai teologi anche riguardo alla loro traduziobe della Bibbia), tutte le altre chiese vengono condannate senza appello; ogni genere di critica è vista come un atto persecutorio; si tende a reclutare i soggetti più deboli e facilmente manipolabili, senza che esista un modo “soft” per uscire dall’organizzazione, subendo l’isolamento totale da parte degli altri membri.

I problemi mentali legati alla “disassociazione”

Uno studio statunitense ha riportato i seguenti dati: dal 1972 al 1986, nello Stato dell’Ohio, i Testimoni di Geova contavano un numero di ricoverati per problemi mentali da 10 a 16 volte superiore alla popolazione generale. I critici che hanno analizzato il culto, hanno evidenziato la presenza di casi di suicidio, dovuti a problemi di convivenza nella setta. Si tratterebbe di problemi legati alla volontà di un adepto di uscire fuori dall’organizzazione.