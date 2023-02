Terremoto: l’aiuto del Papa a Turchia e Siria

Ascolta questo articolo

Il terremoto del 6 febbraio 2023 in Turchia e Siria, ha provocato, in un bilancio ancora provvisorio, 41.000 vittime e due Paesi da ricostruire. Papa Francesco, con un tweet, tradotto in nove lingue, ha chiesto di non dimenticare “quanti soffrono a causa del terremoto in #Turchia e #Siria” e di continuare “a pregare per le vittime e i loro cari”.

La preghiera aiuta a portare al cuore le persone e le situazioni, a pensarle con affetto nel presentarle al Signore e con carità per “non dimenticare” come scrive Papa Francesco. I miracoli della preghiera molte volte sfociano proprio dal cuore fattosi carità sembra affermare il tweet del Papa che continua con queste parole: “impegniamoci concretamente ad aiutare i sopravvissuti”.

Gli aiuti concreti del Papa

Già all’Angelus di domenica 12 febbraio il Papa aveva chiesto di sostenere concretamente le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal sisma, di alleviare il loro dolore con la vicinanza. Il Papa stesso si è fatto vicino inviando degli indumenti.

Proprio ieri l’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha portato 10.000 magliette termiche a Napoli, affidandole alla nave Msc Aurelia in partenza per Iskenderum in Turchia. “Gli indumenti sono destinati al campo profughi di Kilis, in Turchia, a 50 km da Gaziantep e a 60 km dalla città siriana di Aleppo”, si legge nel sito del Vaticano. La distribuzione delle magliette sarà a carico della Fondazione Rava, i cui operatori si occupano di garantire cibo e riparo alle persone rimaste senza tetto.

Il cardinale Konrad Krajewski ha ricordato che il Papa ha inviato un aiuto economico, tramite il Dicastero per il servizio della carità, alla Nunziatura apostolica in Siria che provvederà alla distribuzione. Il tweet del Papa si conclude con il desiderio che il Signore consoli le popolazioni della Turchia e della Siria colpite da una tragedia immensa.