Terrapieno crolla su un ristorante, deceduto il titolare Paolo Morincasa

Una incredibile fatalità ha causato il decesso di un noto ristoratore del viterbese, che ha perso la vita proprio all’interno del suo locale. Il fatto è avvenuto nella mattina di domenica a Montefiascone, in provincia appunto di Viterbo, dove un terrapieno è crollato, finendo contro un ristorante che era ad esso adiacente.

Paolo Morincasa si trovava all’interno del suo ristorante, “Miralago da Paolo” in via Oreste Borghesi, insieme al cuoco, quando il costone del terrapieno ha ceduto ed ha travolto il locale, che affaccia sul lago di Bolsena e si trova in alto rispetto al paese di Montefiascone. I due si trovavano nella cantina del ristorante-pizzeria al momento del crollo, e sono rimasti intrappolati.

Il boato provocato dal crollo ha attirato l’attenzione della gente del luogo, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine, che hanno iniziato a lavorare per la rimozione dei detriti nel tentativo di raggiungere i due uomini,

Quando gli hanno raggiunti, era ormai troppo tardi per Morincasa, noto a tutti come “Paolino”, che era già deceduto. È stato invece estratto ancora vivo, ma ferito e in stato di shock, il cuoco del ristorante. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso presso il vicino ospedale Belcolle di Viterbo, dove gli sono stati riscontrati un trauma cranico e uno toracico.

A causare il crollo del terrapieno potrebbero essere state le infiltrazioni di acqua conseguenti alle frequenti piogge che sono cadute in zona nei giorni precedenti, ma sul posto in cui è avvenuto l’incidente erano anche in corso dei lavori. La Procura di Viterbo aprirà un fascicolo per chiarire le cause della crollo. Al momento del crollo, il ristorante non era aperto al pubblico, un fattore che può aver evitato un bilancio ancora più pesante.