Terni: dà fuoco alla cella, detenuto arso vivo

Ha dato fuoco alla propria cella ed è spirato tra le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata questa la causa del decesso di un uomo rinchiuso nel carcere di Terni, che è arso vivo dopo essere rimasto intossicato dal fumo propagato dall’incendio da lui appiccato.

A perdere la propria vita è stato un uomo di 35 anni, originario del Nord Africa e con problemi psichiatrici, che si trovava presso il Sabbione in quanto era accusato di reati connessi agli stupefacenti. Nonostante l’intervento del personale della struttura e dei sanitari inviati sul posto dal 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Le fiamme fuori controllo ed il denso fumo avrebbero infatti velocemente sopraffatto il 35enne, che pare fosse originario del Marocco. Nel tentativo di salvare l’uomo sarebbero rimasti lievemente intossicati anche altri agenti di polizia, oltre ad alcuni operatori della struttura e altri detenuti.

“Siamo amareggiati e inca***i neri. Questa è stata una tragedia annunciata ed è anche la conseguenza di una sottovalutazione alle continue sollecitazioni di intervento per il Sabbione che il Sappe fa da mesi e mesi“, ha commentato Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che invoca le dimissioni dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana. “Un uomo che perde la vita durante la detenzione è sempre una sconfitta per lo Stato, e questo nonostante il personale di polizia abbia fatto di tutto per evitarlo“.

Bonino ha spiegato che il deceduto ha appiccato il fuoco a tutto quello che aveva in cella, ed in pochissimi minuti è stato sopraffatto dalla fiamme. “A fatica i poliziotti presenti e quelli arrivati di rinforzo, alcuni anche liberi dal servizio, sono riusciti a intervenire, rimanendo anche intossicati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non vi erano avvisaglie che l’uomo avrebbe potuto compiere l’insano gesto“.