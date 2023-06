Teresa, 14 anni, vola in America per curare il sarcoma: raccolti dal papà 420mila euro con 10.000 donazioni

Una storia di speranza e solidarietà si è sviluppata attorno a Teresa, una 14enne affetta da un raro sarcoma. Grazie a una campagna di raccolta fondi online che ha coinvolto migliaia di persone, Teresa è riuscita a raggiungere l’M.D Anderson Cancer Center di Houston, un centro specializzato di fama mondiale. L’obiettivo della raccolta, vicino al raggiungimento, è di 450mila euro per coprire le spese delle cure necessarie.

L’hashtag #hopeforteresa ha fatto il giro dei principali social network, suscitando un’ondata di generosità e condivisione. Le donazioni, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, sono state sia piccole somme che donazioni più consistenti, dimostrando che la solidarietà è ancora viva. La famiglia di Teresa è grata per il sostegno ricevuto e si impegna a tenere aggiornati i donatori sulle notizie riguardanti la situazione clinica della ragazza.

Lasituazione di Teresa è complessa e richiede cure specialistiche che solo l’M.D Anderson Cancer Center può offrire. Colpita da un sarcoma localizzato nella regione del collo, ogni istante è prezioso per la sua guarigione. Al momento dell’imbarco per Houston, Teresa è stata accompagnata dalla madre, mentre il padre è rimasto a casa in attesa di notizie. La foto postata da Roberto, il padre, sulla pagina della campagna mostra Teresa di spalle, con uno zainetto in spalla e i capelli cortissimi, risultato della dura chemioterapia. Nonostante le difficoltà, la giovane sembra affrontare la situazione con coraggio e determinazione.

La situazione attuale è ancora incerta e l’ansia pervade i familiari di Teresa. Il sarcoma si è manifestato nel maggio del 2022 con un nodulo al collo, che si è rivelato essere un sarcoma maligno e raro. Nonostante i trattamenti di radio e chemioterapia, il sarcoma è tornato e si è rapidamente diffusa. Teresa affronta le sfide quotidiane con cautela, riuscendo a deglutire ma in modo lento. Nonostante tutto, la sua forza d’animo è ammirevole e sostiene la sua famiglia in questo percorso difficile.

La storia di Teresa ci ricorda l’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco. La sua determinazione rappresenta la speranza di una vita migliore e la necessità di supportare coloro che si trovano ad affrontare situazioni complesse. Siamo tutti con Teresa e la sua famiglia, desiderosi di vederla guarire e tornare a vivere la sua vita piena di energia e gioia.