Teramo, trovato scheletro in una macchina: si tratta di Daniele scomparso 4 anni fa

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Una fine straziante per il giovane di soli 28 anni e per la famiglia che non ha mai spesso di sperare. Per lo meno ora Daniele potrà riposare in pace, ed i familiare avranno un posto dove piangerlo, per quanto di sicuro avrebbero preferito pensarlo in salute in un'altra città. A loro vanno i nostri pensieri.