Le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale di via Sant’Antonio a Teramo hanno portato alla luce due nuovi mosaici e diverse strutture archeologiche di notevole interesse. Grazie alla rimozione di una conduttura del gas, gli scavi effettuati hanno portato alla scoperta di strati di pavimentazioni e strutture murarie con intonaco dipinto, di cui non si aveva notizia fino ad ora.

Le tre pavimentazioni rinvenute, tutte collegate tra di loro, sembrano appartenere ad una domus di epoca romana. In particolare, uno dei mosaici rinvenuti è caratterizzato da colori bianco e nero, con un motivo a scacchiera e una cornice decorata con una doppia fascia e una treccia a due capi. Questo mosaico, datato circa al I secolo d.C., è stato seguito da un altro, che al momento è ancora sotto investigazione.

Tuttavia, si è già riconosciuta una soglia di ingresso con un motivo vegetale.In aggiunta, una pavimentazione in tessellato, arricchita da elementi in pietra colorati, è stata scoperta a seguito di un ampliamento dell’area di scavo. Infine, si è notata una grande quantità di intonaci dipinti nei colori del rosso, giallo, verde e nero.

La zona dove queste scoperte sono state fatte è molto sensibile, essendo già stata teatro di altri importanti ritrovamenti archeologici legati all’antica città romana. Per questa ragione, la Soprintendenza Abap per L’Aquila e Teramo ha chiamato l’archeologa Luigina Meloni a lavorare sul sito e ad affiancare le fasi di scavo, al fine di individuare rapidamente eventuali preesistenze sottostanti l’attuale strada.

Per il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, la scoperta di questi importanti reperti archeologici è motivo di grande soddisfazione, specialmente in considerazione degli interventi di rigenerazione urbana che la città sta attualmente affrontando. In un contesto così ricco di storia e di testimonianze del passato, come quello di Teramo, ogni nuovo scavo può rappresentare un importante tassello per la conoscenza della sua storia millenaria.