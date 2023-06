La vicenda dei futuri coniugi di Teramo e la loro lotta per ottenere l’autorizzazione alle nozze rappresenta un altro triste episodio del persistente dilemma dell’immigrazione in Europa. Nonostante l’uomo sia titolare dello status di protezione sussidiaria, il suo Paese di origine rimane instabile e il rientro potrebbe seriamente mettere in pericolo la sua integrità fisica e psicologica.

Dopo la negazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte del Comune di Teramo nel 2020, ora la sentenza del tribunale di Teramo è una grande vittoria per qualsiasi coppia che si trovi nella stessa situazione e dimostra l’importanza del rispetto della legge e dei diritti fondamentali di ogni individuo. Ciò nonostante, questa vicenda non dovrebbe essere solo considerata come un fatto giuridico, ma anche come un simbolo della lotta che l’immigrazione sta ancora affrontando in Europa.

La sentenza ha infatti dato l’autorizzazione a procedere con la pubblicazione del matrimonio, anche se non è pervenuta la dichiarazione di nulla osta dell’autorità competente dello Stato di origine dell’uomo. La coppia ha deciso di stabilirsi a Teramo, non solo perché questo è il luogo dove l’uomo lavora, ma anche perché hanno trovato un ambiente accogliente e solidale con le proprie vicende. Purtroppo, nonostante ciò, sono stati costretti a combattere una difficile battaglia per poter convolare a nozze.

Il loro caso dimostra la necessità di ritagliare spazi di autonomia e di garanzia anche per le persone straniere che risiedono in Italia, un Paese che è stato, e continua ad essere, terra di benvenuto per molte culture e nazionalità, ma che ancora non riesce a garantire una piena inclusione di chiunque vi arrivi. In questo senso, il tribunale di Teramo ha fatto un passo importante, dimostrando la possibilità di costruire un’Italia inclusiva, dove ogni individuo possa esercitare i propri diritti, compreso quello al matrimonio.

La sentenza della giustizia italiana offre, quindi, un segnale positivo affinché la lotta contro ogni tipo di discriminazione possa essere portata avanti con maggior vigore e determinazione. Questo episodio deve rappresentare un’occasione di riflessione sulle difficoltà che l’immigrazione deve ancora superare e sulla necessità di scavare lentamente ma continuamente nel solco della costruzione di uno Stato di diritto sempre più comprensivo e aperto alle diversità.